Meteo, critico il Nord Italia con allagamenti e frane

I forti rovesci che da ieri pomeriggio si stanno abbattendo sul territorio bellunese hanno creato uno smottamento di terra a Cortina, in località Fiames, dove verso le 7 la strada 51 è stata chiusa per circa mezz'ora. I Vigili del fuoco hanno provveduto alla rimozione del materiale mentre la polizia stradale ha gestito la viabilità. Un'altra piccola frana in Alto Agordino mentre a Limana si è registrato lo scoperchiamento di un edificio. A Lentiai il Piave ha esondato.

Situazione più complicata ad Alverà, dove in serata è iniziata l'evacuazione, per ora una quarantina di persone residenti a ridosso del torrente Bigontina sono state allontanate per precuazione dalle loro case. Sul torrente stanno lavorando da stamattina gli escavatori per drenare l'asta del corso d'aqua al limite di rottura. In mattinata la strada era stata chiusa che da Cortina portava alla frazione. Per lo straripamento del Bigontina nell'agosto del 2017 morì una donna.



Situazione più complicata ad Alverà, dove in serata è iniziata l'evacuazione

L'autostrada A22 è stata chiusa per una frana che si è abbattuta sulla corsia nord ad un un km del confine con l'Austria. In entrambe le direzioni l'autostrada tra Vipiteno ed il Brennero rimane chiusa al traffico. In serata era stata chiusa anche la statale del Brennero per caduta frana a Colle Isarco e a Mules. Sulla corsia nord dell'A22, poco prima del Brennero, si è verificato un incidente stradale con alcune macchine coinvolte e alcuni feriti lievi. Due vetture sono rimaste bloccate dal fango.

Strade chiuse. A causa delle forti piogge che stanno cadendo nel bellunese e che hanno causato diverse frane, sono state chiuse al traffico la Strada provinciale 2 della Valle del Mis e la Strada regionale 48 «delle Dolomiti», sopra Cortina D'Ampezzo. Lo rende noto la società Veneto Strade. Movimenti franosi sono segnalati anche sulla Strada Regionale 203 Agordina, che in tarda mattinata è stata chiusa. Il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi con l'assessore regionale alle Infrastrutture, Elisa De Berti, stanno monitorando con i tecnici la situazione.