Microlino Spider: BMW Isetta elettrica, ma senza la porta

Micro ha svelato il Microlino Spider Concept, una reinterpretazione audace del suo celebre veicolo elettrico. Pensato come una soluzione alternativa e innovativa per la mobilità urbana, il modello si distingue per l’assenza di portiere e tetto, abbinata a un design ispirato al mondo della nautica. Sebbene sia attualmente un prototipo, l’azienda svizzera ha confermato l’intenzione di avviarne la produzione.

Questa microcar rientra nella categoria dei quadricicli leggeri L6e in Europa, come la Citroën Ami, e sfrutta la stessa base tecnica del Microlino standard. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla struttura completamente aperta, il Spider si propone come una soluzione pratica per l’uso quotidiano, ideale anche per sostituire i tradizionali carrelli da golf. Per chi desidera maggiore protezione, è previsto un tettuccio in tela opzionale, mentre le barre posteriori garantiscono sicurezza in caso di ribaltamento.

Il design del Microlino Spider Concept trae ispirazione dallo stile dei yacht di lusso. Elementi in legno, presenti sul volante, sulla leva del freno e sul pianale, accentuano l’estetica ricercata del modello. Anche la zona posteriore, con un’elegante piattaforma in legno, offre spazio sufficiente per piccoli carichi, come una sacca da golf, sottolineando il suo spirito versatile.

Anche se i dettagli tecnici completi non sono stati ancora rilasciati, è confermato che il concept adotterà le batterie disponibili per il Microlino tradizionale: 5.5 kWh, 10.5 kWh e 15 kWh, con un’autonomia massima di circa 180 chilometri.

Come gli altri modelli della gamma, lo Spider sarà prodotto a Torino, in collaborazione con l’industria automobilistica italiana. Micro ha già introdotto tre varianti del Microlino – il modello base, il Lite e lo Spaggina – e lo Spider promette di arricchire ulteriormente l’offerta, conquistando chi cerca un veicolo originale e sostenibile.