Nuovo Governo: cosa dobbiamo aspettarci?

Dal “marziano“ Toninelli alla “manager“ De Micheli: la successione al posto di comando del MIT promette, almeno sulla carta, un cambio di passo nella gestione del delicato dicastero, anche alla luce dell'avvicendamento dei sottosegretari, visto che in luogo di Michele Dell’Orco è stato chiamato il collega di partito Giancarlo Cancelleri, da molti indicato come braccio destro del leader 5 Stelle Di Maio in Sicilia.

Sulla scrivania che fu di Danilo, Paola De Micheli ha trovato tanti dossier aperti e questioni a noi care che dovrà affrontare e risolvere.

La più importante, soprattutto perché è una battaglia del M5S dopo la tragedia del Morandi, resta quella concessioni autostradali, che si porta dietro a cascata il tema dei pedaggi, sui quali si chiede spesso al Governo di intervenire per calmierarli e con il Governo che ribatte di avere le mani legate dai contratti di concessione.

Certo, si dovesse arrivare davvero ad una loro revisione, molto potrebbe cambiare…

Ma altri argomenti incalzano, ad iniziare dal Codice della Strada, eterno incompiuto, il cui aggiornamento non può più aspettare, anche alla luce delle nuove forme di micromobilità elettrica che hanno iniziato la sperimentazione ufficiale.

Andrà poi rivisto il meccanismo degli eco-bonus, il cui nobile intento di smuovere il mercato per svecchiare il parco circolante si è scontrato con una realtà di vendite stagnanti quando non in regresso.

E, sulla spinta anche dei recenti e tragici fatti di cronaca, si attendono finalmente i decreti attuativi della cosiddetta legge sui seggiolini salva bebè, approvata proprio un anno fa.

E come non ricordare il problema dei costi delle assicurazioni, il sempre promesso snellimento burocratico, la questione aperta della sicurezza stradale?

Anzi, visto che ci siamo: quali sono le richieste che da utenti vorreste indirizzare al ministro dei Trasporti?

Quali le decisioni più urgenti da prendere, o i problemi più importanti da affrontare e, sperabilmente, risolvere?