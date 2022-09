Partono i lavori per il tunnel fra Germania e Danimarca: dieci minuti sott'acqua (in auto)

Si chiama Fehmarnbelt Fixed Link ed è un tunnel incredibile, sotto il mar Baltico, lungo 18 km. Pianificato in oltre dieci anni e costruito da qui al 2029, servirà a collegare Danimarca e Germania: dove ora servono 45 minuti di traghetto, basteranno sette minuti in treno e dieci minuti in auto.

La profondità è di 40 metri ed è anche il tunnel sottomarino più lungo del mondo, con i suoi 89 tratti di cemento che saranno calati gradualmente, dal 2024. Il budget supera i 7 miliardi di euro (7,1 miliardi di dollari).