Pieno oltreconfine: cambiano i listini in Slovenia, ma la colpa è dell'Italia

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
C'è stato un tempo, non troppo lontano, in cui per gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia il confine sloveno rappresentava una sorta di terra promessa del motore a scoppio. Una breve gita fuori porta verso Nova Gorica o Capodistria bastava per fare il pieno risparmiando decine di euro, beffando le famigerate accise italiane. Oggi, però, quel rito sacro del "turismo da carburante" sta affrontando una crisi d'identità senza precedenti.
La doccia fredda per i pendolari del pieno è arrivata in questi giorni, sotto forma del consueto e periodico aggiornamento dei listini ministeriali di Lubiana. E le notizie, specialmente per chi viaggia a gasolio, non sono per niente buone. Secondo i nuovi prezzi entrati in vigore martedì 18 agosto (e validi in questa finestra temporale fino a domenica 23), la forbice della convenienza si sta inesorabilmente chiudendo.
A far saltare dalla sedia i macinatori di chilometri è il nuovo prezzo del gasolio, schizzato a 1,857 euro al litro. Si tratta di una soglia psicologica e finanziaria pesantissima: a queste cifre, il diesel sloveno inizia a tallonare da vicino i prezzi praticati dalle pompe bianche o dai distributori della grande distribuzione nel Nord Italia.
Va decisamente meglio a chi guida un'auto a benzina. La "verde" si è posizionata a 1,582 euro al litro. Un prezzo che, pur non essendo regalato, garantisce ancora un cuscinetto di risparmio tangibile (spesso superiore ai 30 centesimi al litro) rispetto alla media della rete ordinaria italiana, rendendo il viaggio oltreconfine ancora sensato per questa categoria di motori.
Questi continui rincari stanno costringendo migliaia di residenti tra Trieste e Gorizia a tirare fuori la calcolatrice. Fino a un paio di anni fa, il calcolo era superfluo: si andava in Slovenia a prescindere.
Oggi, con il diesel che sfiora l'1,86 euro (e con l'olio combustibile domestico salito a 1,470 euro al litro), l'equazione è diventata un po' più difficile. L'automobilista italiano deve soppesare con precisione chirurgica la distanza da casa al distributore sloveno, il consumo di carburante per arrivarci, l'usura dell'auto e il tempo perso in coda.
Domenica 23 agosto scadrà questo scaglione tariffario. Gli sguardi dei frontalieri sono già rivolti al prossimo aggiornamento, sperando in un'inversione di rotta. Perché se la rincorsa slovena dovesse continuare, il mito del "pieno facile" rischierebbe di rimanere solo un nostalgico ricordo.