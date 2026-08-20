Pieno oltreconfine: cambiano i listini in Slovenia, ma la colpa è dell'Italia

Per i pendolari del Nord-Est, il valico è sempre stato sinonimo di salvezza contro i salassi alla pompa. Ma con i nuovi listini di metà agosto, il diesel sloveno si avvicina pericolosamente a quota 1,86 euro al litro. E tra gli automobilisti serpeggia una domanda: vale ancora la pena fare chilometri per varcare la frontiera?

C'è stato un tempo, non troppo lontano, in cui per gli automobilisti del Friuli Venezia Giulia il confine sloveno rappresentava una sorta di terra promessa del motore a scoppio. Una breve gita fuori porta verso Nova Gorica o Capodistria bastava per fare il pieno risparmiando decine di euro, beffando le famigerate accise italiane. Oggi, però, quel rito sacro del "turismo da carburante" sta affrontando una crisi d'identità senza precedenti.

La doccia fredda per i pendolari del pieno è arrivata in questi giorni, sotto forma del consueto e periodico aggiornamento dei listini ministeriali di Lubiana. E le notizie, specialmente per chi viaggia a gasolio, non sono per niente buone. Secondo i nuovi prezzi entrati in vigore martedì 18 agosto (e validi in questa finestra temporale fino a domenica 23), la forbice della convenienza si sta inesorabilmente chiudendo.

A far saltare dalla sedia i macinatori di chilometri è il nuovo prezzo del gasolio, schizzato a 1,857 euro al litro. Si tratta di una soglia psicologica e finanziaria pesantissima: a queste cifre, il diesel sloveno inizia a tallonare da vicino i prezzi praticati dalle pompe bianche o dai distributori della grande distribuzione nel Nord Italia.

Va decisamente meglio a chi guida un'auto a benzina. La "verde" si è posizionata a 1,582 euro al litro. Un prezzo che, pur non essendo regalato, garantisce ancora un cuscinetto di risparmio tangibile (spesso superiore ai 30 centesimi al litro) rispetto alla media della rete ordinaria italiana, rendendo il viaggio oltreconfine ancora sensato per questa categoria di motori.