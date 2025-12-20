Regalare un volante per videogiochi: guida dell'ultimo minuto per gli appassionati di sim racing

Alla ricerca del volante per videogioco perfetto? La nostra guida aggiornata analizza i migliori volanti direct drive e modelli entry-level disponibili a dicembre 2025. Confronto dettagliato tra Logitech G PRO Racing Wheel, Fanatec CSL DD, Thrustmaster T818 e MOZA R5, con prezzi, compatibilità console e Bundle completi.

Negli ultimi anni, il mondo dei simulatori di guida è in fronte crescita e, con l'avvicinarsi delle festività, la scelta di un volante da simulazione rappresenta un'opzione regalo sempre più gettonata per chi vorrebbe entrare in questo mondo. Il mercato offre soluzioni per ogni tipo di budget e piattaforma, con una crescente diffusione della tecnologia direct drive anche nelle fasce di prezzo più accessibili

Come orientarsi nella scelta I volanti per videogiochi si differenziano principalmente per tre aspetti: la tecnologia del force feedback (la resistenza che simula le forze sulla vettura), la compatibilità con le piattaforme di gioco e il prezzo. Le tecnologie spaziano dai sistemi entry-level, che utilizzano ingranaggi per trasmettere la forza, ai più raffinati sistemi direct drive, dove il volante è collegato direttamente al motore per un feedback immediato e preciso.

Fascia Entry-Level: sotto i 400 euro Per chi si avvicina al sim racing o cerca una soluzione plug-and-play compatibile con console o pc, questa fascia offre prodotti affidabili con force feedback di 2-4 Nm. Infatti, con un prezzo abbastanza contenuto, ci sono diversi volanti che possono dare molte soddisfazioni e, nel caso in cui non abbiate molto spazio in casa, possono essere montati in pochi minuti.

Logitech G923

Logitech G923 (300-400€) Il Logitech G923 è uno di quei volanti che, molto probabilmente, avrete già sentito parlare. Affidabile, economico e, sopratutto, ergonomico. Il riferimento della categoria grazie alla tecnologia TRUEFORCE, che elabora i dati audio del gioco per un feedback più ricco. Include pedaliera a tre pedali e garantisce compatibilità con PC e PlayStation o PC ed Xbox (due versioni distinte). La costruzione robusta e l'ecosistema di accessori Logitech lo rendono una scelta sicura per Gran Turismo 7, Forza Motorsport e molti altri titoli. Punti di forza: affidabilità, compatibilità multipiattaforma, bundle completo con tre pedali.

Limiti: force feedback meccanico con ingranaggi, rumorosità in uso intensivo. Angolo di rotazione 900°

Piattaforme: PC, PlayStation 4/5 o Xbox One/Series (versioni separate). Tuttavia, se volete spendere ancor meno, sul mercato è disponibile anche il Logitech G29. Quest'ultimo, rispetto al G923, offre un'immersione minore per via di alcuni dettagli che riguardano la vibrazione e una pedaliera meno reattiva

Thrustmaster T248

Thrustmaster T248 (240-300€) Categoria di fascia leggermente superiore, il Thrustmaster T248 viene equipaggiato con un sistema ibrido di tipo cinghia-ingranaggi e offre un feedback più fluido rispetto ai tradizionali ingranaggi, con l'integrazione di un display per la telemetria (la forza è di 3.5 Nm rappresenta un buon compromesso per questa fascia di prezzo). Inoltre, per quanto riguarda la pedaliera, è di tipo magnetica T3PM a tre pedali. Punti di forza: feedback fluido, display integrato, ottimo rapporto qualità-prezzo.

Limiti: angolo di rotazione limitato a 900°, costruzione prevalentemente in plastica.

Piattaforme: PC, PlayStation 4/5 o Xbox (versioni separate).

MOZA R3 Bundle

MOZA R3 Bundle (399€) La novità più interessante del 2025 è il MOZA R3 Bundle: un sistema direct drive entry-level da 3.9 Nm con compatibilità Xbox e PC. Pur con forza contenuta rispetto ai direct drive superiori, elimina le imperfezioni meccaniche dei sistemi tradizionali offrendo una precisione superiore. Il bundle include volante e pedaliera a due pedali, con il pedale della frizione e leva del cambio ad H disponibili a parte. Punti di forza: tecnologia direct drive a prezzo accessibile, silenziosità, precisione.

Limiti: forza limitata per auto GT3 o prototipi, ecosistema ancora in espansione.

Piattaforme: PC, Xbox Series X/S.

Fascia Mid-Range: 400-800 euro Il segmento che ha registrato la maggiore evoluzione, con sistemi direct drive compatti (5-12 Nm) che rappresentano il nuovo standard per sim racer intermedi e avanzati.

Thrustmaster T598

Thrustmaster T598 (400-500€) Il Thrustmaster T598 adotta il sistema direct drive compatto con una coppia di 5 Nm e tecnologia axial flux motor, che offre un feedback preciso e dettagliato superiore ai tradizionali sistemi a cinghia. Include pedaliera T2PM con sensori magnetici e compatibilità con l'ecosistema Thrustmaster. Rappresenta un'ottima alternativa al Fanatec CSL DD per utenti console, con supporto ufficiale per PlayStation e Xbox. Punti di forza: tecnologia direct drive a prezzo competitivo, compatibilità console, ecosistema espandibile, feedback preciso.

Limiti: forza limitata rispetto ai direct drive superiori, materiali inferiori rispetto ai concorrenti premium.

Piattaforme: PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series.

Fanatec CSL DD

Fanatec CSL DD (350-700€) Il Fanatec CSL DD ha una base direct drive da 5 Nm (espandibile a 8 Nm con Boost Kit opzionale) che ha democratizzato questa tecnologia. Richiede l'acquisto separato di volante e pedaliera, ma permette di costruire un setup modulare e aggiornabile nel tempo. L'ecosistema Fanatec offre la massima flessibilità con decine di volanti intercambiabili per diverse discipline. E' disponibile anche nella variante GT DD Pro sviluppata per Gran Turismo e dotato del feedback a 8 Nm Punti di forza: feedback dettagliato, silenziosità, modularità totale, upgrade path chiaro, ecosistema vastissimo.

Limiti: costo finale elevato con accessori, compatibilità console limitata a specifici volanti.

Piattaforme: PC, Xbox (con volanti compatibili).

MOZA R5 Bundle

MOZA R5 Bundle (480-550€) Il MOZA R5 Bundle viene equipaggiato con un sistema completo e una base direct drive da 5.5 Nm, volante in alluminio e pelle, pedaliera SR-P Lite. L'ecosistema MOZA si sta rapidamente espandendo con accessori competitivi, rappresentando un'alternativa interessante a Fanatec per utenti PC. Il software Pit House offre ampie possibilità di personalizzazione. Punti di forza: bundle completo a prezzo competitivo, materiali premium, software evoluto.

Limiti: compatibilità limitata a PC, ecosistema meno maturo di Fanatec.

Piattaforme: PC.

Thrustmaster T818

Thrustmaster T818 (600-700€) Il primo direct drive di Thrustmaster porta 10 Nm di forza e l'esperienza del brand nel settore console. Sistema modulare compatibile con volanti e pedali dell'ecosistema Thrustmaster, con sistema Fast Release per cambio volante rapido e possibilità di personalizzazione estetica con placche colorate e LED RGB. Punti di forza: forza elevata, compatibilità con ecosistema T-Series storico, personalizzazione estetica.

Limiti: solo PC, bundle non ufficiali (pedali venduti separatamente), quick release con adattatore in plastica.

Piattaforme: PC.

Fascia High-End: oltre 800 euro Arriviamo, infine, ai sistemi direct drive più potenti (11-30 Nm) e destinati a sim racer esperti. Oltre al prezzo del volante bisogna mettere in conto anche l'acquisto di una postazione con sedile di qualità. Infatti, la forza elevata richiede cockpit stabili ed attenzione nell'uso per essere sfruttata efficacemente. Quasi tutti sono dotati di QR e quick release della corona, e possono accogliere volanti di forma diversa per adattarsi alla perfezione al tipo di simulazione desiderata, che sia Formula 1, GT o rally.

Logitech G PRO Racing Wheel

Logitech G PRO Racing Wheel (1.099€ base+volante, 1.500€ bundle completo) Sviluppato in collaborazione con il team di Formula 1 McLaren ed il neo campione del mondo Lando Norris, è il primo direct drive di Logitech e segna l'ingresso del marchio nel segmento professionale. Infatti, con 11 Nm di coppia, materiali premium (alluminio, pelle traforata), paddle magnetici con doppia frizione analogica e tecnologia TRUEFORCE avanzata, rappresenta una soluzione chiavi in mano di altissimo livello (il display OLED permette la configurazione di 5 profili direttamente dal volante). Punti di forza: potenza superiore alla media (11 Nm), materiali eccellenti, TRUEFORCE per feedback aptico avanzato, pedaliera PRO con load cell da 100 kg modulare e regolabile, facilità d'uso, assistenza Logitech.

per feedback aptico avanzato, pedaliera PRO con load cell da 100 kg modulare e regolabile, facilità d'uso, assistenza Logitech. Limiti: ecosistema limitato (pochi volanti e accessori disponibili), prezzo elevato, nessun cambio sequenziale dedicato, compatibilità vincolata (versioni separate PC+PlayStation o PC+Xbox).

Piattaforme: PC + PlayStation 4/5 oppure PC + Xbox Series X/S (versioni distinte).

Fanatec ClubSport DD+

Fanatec ClubSport DD+ (1.000-1.300€ base, 1.500-2.000€ bundle completo) Base da 15 Nm con compatibilità multipiattaforma completa (PC, Xbox, PlayStation tramite volanti specifici). Materiali premium in metallo, sistema quick-release QR2 avanzato, tecnologia FullForce per feedback dettagliato e compatibilità totale con l'ecosistema Fanatec di fascia alta. Destinato a chi cerca il massimo senza compromessi con supporto console. Punti di forza: forza elevata, qualità costruttiva, QR2 solido, ecosistema vastissimo, tuning software avanzatissimo.

Limiti: prezzo importante, richiede investimento in cockpit adeguato, disponibilità e assistenza variabili.

Piattaforme: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 4/5.

MOZA R12

MOZA R12 (800-900€ base, 1.000-1.200€ bundle) Sistema da 12 Nm che bilancia forza e dettaglio con prezzo contenuto per la categoria. Struttura interamente in alluminio aeronautico, QR tipo D1-Spec e software Pit House evoluto. L'ecosistema MOZA offre volanti specifici per diverse discipline (formula, GT, rally) con quick-release rapido. Soluzione ideale per competizioni online su iRacing o Assetto Corsa Competizione. Punti di forza: feedback preciso, forza adeguata per tutte le auto, prezzo competitivo, qualità costruttiva eccellente.

Limiti: solo PC, richiede cockpit rigido, ecosistema in crescita ma meno maturo di Fanatec.

Piattaforme: PC.

Simucube 2 Sport/Pro

Simucube 2 Sport/Pro (1.000-1.500€) Il riferimento per sim racer seri e professionisti eSports. Base da 17-25 Nm con elettronica di altissima qualità, feedback immediato e privo di filtraggio. Compatibile con volanti di terze parti tramite attacchi standard, offre la massima personalizzazione. Il software TrueDrive permette regolazioni millimetriche per ogni simulatore. Punti di forza: massima qualità del feedback, affidabilità assoluta, compatibilità universale con volanti aftermarket, potenza e dettaglio senza rivali.

Limiti: prezzo elevato, setup complesso, solo PC, richiede acquisto separato di tutti gli accessori.

Piattaforme: PC.

Considerazioni finali per l'acquisto La scelta del volante dipende da budget, piattaforma di gioco e livello di impegno. Per principianti su console, Logitech G923 e Thrustmaster T248 offrono un'esperienza completa e immediata sotto i 400 euro. Chi gioca principalmente su PC e prevede di approfondire l'hobby dovrebbe considerare un direct drive entry come MOZA R3 o Fanatec CSL DD, che garantiscono margini di crescita senza richiedere sostituzioni future. Nella fascia alta, il Logitech G PRO Racing Wheel si distingue per materiali eccellenti e facilità d'uso, ma l'ecosistema limitato lo rende meno versatile nel lungo periodo rispetto a Fanatec, che resta il riferimento per modularità e personalizzazione. Il ClubSport DD+ offre 4 Nm in più e compatibilità con un parco accessori sterminato, ma costa circa 500€ in più del bundle Logitech completo. L'investimento in una pedaliera con cella di carico per il freno rappresenta il miglioramento più significativo dopo il passaggio al direct drive, offrendo coerenza in frenata e riducendo i tempi sul giro in modo misurabile. Sia Logitech (PRO Racing Pedals) che Fanatec (CSL Load Cell Kit, ClubSport V3) offrono soluzioni di altissimo livello. Per regali dell'ultimo minuto, i bundle completi come Logitech G923 (entry-level), Fanatec GT DD Pro (mid-range PlayStation) o Logitech G PRO Racing Wheel (high-end multipiattaforma) rappresentano soluzioni immediate e pronte all'uso, mentre i sistemi modulari come Fanatec CSL DD o MOZA R12 richiedono pianificazione e acquisti separati di volante, base e pedaliera, ma offrono maggiore flessibilità per upgrade futuri.