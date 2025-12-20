Regalare un volante per videogiochi: guida dell'ultimo minuto per gli appassionati di sim racing

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Negli ultimi anni, il mondo dei simulatori di guida è in fronte crescita e, con l'avvicinarsi delle festività, la scelta di un volante da simulazione rappresenta un'opzione regalo sempre più gettonata per chi vorrebbe entrare in questo mondo. Il mercato offre soluzioni per ogni tipo di budget e piattaforma, con una crescente diffusione della tecnologia direct drive anche nelle fasce di prezzo più accessibili
I volanti per videogiochi si differenziano principalmente per tre aspetti: la tecnologia del force feedback (la resistenza che simula le forze sulla vettura), la compatibilità con le piattaforme di gioco e il prezzo. Le tecnologie spaziano dai sistemi entry-level, che utilizzano ingranaggi per trasmettere la forza, ai più raffinati sistemi direct drive, dove il volante è collegato direttamente al motore per un feedback immediato e preciso.
Per chi si avvicina al sim racing o cerca una soluzione plug-and-play compatibile con console o pc, questa fascia offre prodotti affidabili con force feedback di 2-4 Nm. Infatti, con un prezzo abbastanza contenuto, ci sono diversi volanti che possono dare molte soddisfazioni e, nel caso in cui non abbiate molto spazio in casa, possono essere montati in pochi minuti.
Il Logitech G923 è uno di quei volanti che, molto probabilmente, avrete già sentito parlare. Affidabile, economico e, sopratutto, ergonomico. Il riferimento della categoria grazie alla tecnologia TRUEFORCE, che elabora i dati audio del gioco per un feedback più ricco. Include pedaliera a tre pedali e garantisce compatibilità con PC e PlayStation o PC ed Xbox (due versioni distinte). La costruzione robusta e l'ecosistema di accessori Logitech lo rendono una scelta sicura per Gran Turismo 7, Forza Motorsport e molti altri titoli.
Tuttavia, se volete spendere ancor meno, sul mercato è disponibile anche il Logitech G29. Quest'ultimo, rispetto al G923, offre un'immersione minore per via di alcuni dettagli che riguardano la vibrazione e una pedaliera meno reattiva
Categoria di fascia leggermente superiore, il Thrustmaster T248 viene equipaggiato con un sistema ibrido di tipo cinghia-ingranaggi e offre un feedback più fluido rispetto ai tradizionali ingranaggi, con l'integrazione di un display per la telemetria (la forza è di 3.5 Nm rappresenta un buon compromesso per questa fascia di prezzo). Inoltre, per quanto riguarda la pedaliera, è di tipo magnetica T3PM a tre pedali.
La novità più interessante del 2025 è il MOZA R3 Bundle: un sistema direct drive entry-level da 3.9 Nm con compatibilità Xbox e PC. Pur con forza contenuta rispetto ai direct drive superiori, elimina le imperfezioni meccaniche dei sistemi tradizionali offrendo una precisione superiore. Il bundle include volante e pedaliera a due pedali, con il pedale della frizione e leva del cambio ad H disponibili a parte.
Il segmento che ha registrato la maggiore evoluzione, con sistemi direct drive compatti (5-12 Nm) che rappresentano il nuovo standard per sim racer intermedi e avanzati.
Il Thrustmaster T598 adotta il sistema direct drive compatto con una coppia di 5 Nm e tecnologia axial flux motor, che offre un feedback preciso e dettagliato superiore ai tradizionali sistemi a cinghia. Include pedaliera T2PM con sensori magnetici e compatibilità con l'ecosistema Thrustmaster. Rappresenta un'ottima alternativa al Fanatec CSL DD per utenti console, con supporto ufficiale per PlayStation e Xbox.
Il Fanatec CSL DD ha una base direct drive da 5 Nm (espandibile a 8 Nm con Boost Kit opzionale) che ha democratizzato questa tecnologia. Richiede l'acquisto separato di volante e pedaliera, ma permette di costruire un setup modulare e aggiornabile nel tempo. L'ecosistema Fanatec offre la massima flessibilità con decine di volanti intercambiabili per diverse discipline. E' disponibile anche nella variante GT DD Pro sviluppata per Gran Turismo e dotato del feedback a 8 Nm
Il MOZA R5 Bundle viene equipaggiato con un sistema completo e una base direct drive da 5.5 Nm, volante in alluminio e pelle, pedaliera SR-P Lite. L'ecosistema MOZA si sta rapidamente espandendo con accessori competitivi, rappresentando un'alternativa interessante a Fanatec per utenti PC. Il software Pit House offre ampie possibilità di personalizzazione.
Il primo direct drive di Thrustmaster porta 10 Nm di forza e l'esperienza del brand nel settore console. Sistema modulare compatibile con volanti e pedali dell'ecosistema Thrustmaster, con sistema Fast Release per cambio volante rapido e possibilità di personalizzazione estetica con placche colorate e LED RGB.
Arriviamo, infine, ai sistemi direct drive più potenti (11-30 Nm) e destinati a sim racer esperti. Oltre al prezzo del volante bisogna mettere in conto anche l'acquisto di una postazione con sedile di qualità. Infatti, la forza elevata richiede cockpit stabili ed attenzione nell'uso per essere sfruttata efficacemente.
Quasi tutti sono dotati di QR e quick release della corona, e possono accogliere volanti di forma diversa per adattarsi alla perfezione al tipo di simulazione desiderata, che sia Formula 1, GT o rally.
Sviluppato in collaborazione con il team di Formula 1 McLaren ed il neo campione del mondo Lando Norris, è il primo direct drive di Logitech e segna l'ingresso del marchio nel segmento professionale. Infatti, con 11 Nm di coppia, materiali premium (alluminio, pelle traforata), paddle magnetici con doppia frizione analogica e tecnologia TRUEFORCE avanzata, rappresenta una soluzione chiavi in mano di altissimo livello (il display OLED permette la configurazione di 5 profili direttamente dal volante).
Base da 15 Nm con compatibilità multipiattaforma completa (PC, Xbox, PlayStation tramite volanti specifici). Materiali premium in metallo, sistema quick-release QR2 avanzato, tecnologia FullForce per feedback dettagliato e compatibilità totale con l'ecosistema Fanatec di fascia alta. Destinato a chi cerca il massimo senza compromessi con supporto console.
Sistema da 12 Nm che bilancia forza e dettaglio con prezzo contenuto per la categoria. Struttura interamente in alluminio aeronautico, QR tipo D1-Spec e software Pit House evoluto. L'ecosistema MOZA offre volanti specifici per diverse discipline (formula, GT, rally) con quick-release rapido. Soluzione ideale per competizioni online su iRacing o Assetto Corsa Competizione.
Il riferimento per sim racer seri e professionisti eSports. Base da 17-25 Nm con elettronica di altissima qualità, feedback immediato e privo di filtraggio. Compatibile con volanti di terze parti tramite attacchi standard, offre la massima personalizzazione. Il software TrueDrive permette regolazioni millimetriche per ogni simulatore.
La scelta del volante dipende da budget, piattaforma di gioco e livello di impegno. Per principianti su console, Logitech G923 e Thrustmaster T248 offrono un'esperienza completa e immediata sotto i 400 euro. Chi gioca principalmente su PC e prevede di approfondire l'hobby dovrebbe considerare un direct drive entry come MOZA R3 o Fanatec CSL DD, che garantiscono margini di crescita senza richiedere sostituzioni future.
Nella fascia alta, il Logitech G PRO Racing Wheel si distingue per materiali eccellenti e facilità d'uso, ma l'ecosistema limitato lo rende meno versatile nel lungo periodo rispetto a Fanatec, che resta il riferimento per modularità e personalizzazione. Il ClubSport DD+ offre 4 Nm in più e compatibilità con un parco accessori sterminato, ma costa circa 500€ in più del bundle Logitech completo.
L'investimento in una pedaliera con cella di carico per il freno rappresenta il miglioramento più significativo dopo il passaggio al direct drive, offrendo coerenza in frenata e riducendo i tempi sul giro in modo misurabile. Sia Logitech (PRO Racing Pedals) che Fanatec (CSL Load Cell Kit, ClubSport V3) offrono soluzioni di altissimo livello.
Per regali dell'ultimo minuto, i bundle completi come Logitech G923 (entry-level), Fanatec GT DD Pro (mid-range PlayStation) o Logitech G PRO Racing Wheel (high-end multipiattaforma) rappresentano soluzioni immediate e pronte all'uso, mentre i sistemi modulari come Fanatec CSL DD o MOZA R12 richiedono pianificazione e acquisti separati di volante, base e pedaliera, ma offrono maggiore flessibilità per upgrade futuri.