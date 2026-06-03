Renault 5 Turbo 3E diventa LEGO? Il progetto di un fan conquista Renault e il web

La Renault 5 Turbo 3E continua a far parlare di sé ancora prima dell'arrivo sul mercato. Un appassionato britannico ha realizzato una dettagliata replica LEGO della futura supercar elettrica francese e il progetto ha già raggiunto l'obiettivo necessario per entrare nella fase di valutazione ufficiale di LEGO. Con il supporto diretto di Renault, la commercializzazione del set appare oggi più concreta che mai

La nuova Renault 5 Turbo 3E non è soltanto una delle auto elettriche più attese del 2027, ma sta già diventando un fenomeno culturale capace di conquistare anche il mondo dei mattoncini. Un progetto nato dalla passione dell'ingegnere britannico Dave Collins potrebbe infatti trasformarsi in un set LEGO ufficiale grazie all'iniziativa LEGO Ideas, la piattaforma che permette agli utenti di proporre modelli destinati, in alcuni casi, alla produzione commerciale. Il modello dedicato alla sportiva francese ha ottenuto in tempi record il numero di voti necessario per accedere alla fase di revisione del colosso danese, attirando anche l'attenzione della stessa Renault.

La replica realizzata da Collins riproduce fedelmente la Renault 5 Turbo 3E in scala circa 1:12, con un livello di dettaglio sorprendente sia all'esterno sia nell'abitacolo. L'autore, già noto nella community LEGO per le sue creazioni automobilistiche, ha impiegato centinaia di elementi per ricreare le forme muscolose e squadrate della futura sportiva elettrica francese. Il progetto è stato pubblicato sulla piattaforma LEGO Ideas e ha raggiunto rapidamente la soglia dei 10.000 sostenitori richiesta per accedere alla valutazione ufficiale dell'azienda. Un risultato ottenuto in appena 44 giorni, un tempo estremamente ridotto rispetto ai 32 mesi normalmente concessi ai partecipanti. Determinante è stato anche il supporto di Renault, che ha promosso l'iniziativa attraverso i propri canali ufficiali, contribuendo ad amplificarne la visibilità presso gli appassionati di auto e collezionismo.

L'interesse per il modello LEGO è strettamente legato al fascino esercitato dalla Renault 5 Turbo 3E, una delle vetture più estreme mai sviluppate dalla Casa francese. Prevista per il 2027 in una serie limitata a 1.980 esemplari, la "mini-supercar" elettrica sarà dotata di due motori integrati nelle ruote posteriori, una potenza di circa 540-555 CV, accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi e un prezzo stimato attorno ai 160.000 euro. Renault la considera un'erede spirituale delle leggendarie R5 Turbo e Turbo 2 degli anni Ottanta, reinterpretate in chiave elettrica e ad alte prestazioni. Proprio questo mix di nostalgia, tecnologia e design iconico ha conquistato la community LEGO, che sui social e nei forum dedicati ha accolto con entusiasmo il progetto di Collins. Il prossimo passo spetta ora ai responsabili LEGO, chiamati a valutarne fattibilità industriale, costi e potenziale commerciale. Nel frattempo Renault ha già annunciato che il modello sarà esposto al Goodwood Festival of Speed 2026, ulteriore segnale di quanto il marchio creda nel valore mediatico dell'iniziativa. Se arriverà il via libera definitivo, gli appassionati potrebbero presto mettere in garage una Renault 5 Turbo 3E molto prima dell'arrivo della vera vettura sulle strade.