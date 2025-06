Renault, Luca De Meo lascia per passare al lusso di Kering - Gucci

Luca De Meo, che dal 2020 occupa il ruolo di CEO presso Renault, lascia il gruppo per entrare nella holding Kering. La notizia, riportata in anticipo da Le Figaro è stata confermata dal consiglio di Amministrazione della Casa francese. De Meo ha ricevuto i complimenti dal board per i risultati raggiunti in questi cinque anni che hanno visto il rinnovo pressoché totale della gamma dei modelli Renault e Dacia e il successo di modelli come la nuova Duster. Il nome di Luca De Meo è circolato parecchio negli ultimi mesi quale possibile successore di Carlos Tavares alla guida di Stellantis, un posto assegnato poi ad Antonio Filosa che entrerà in carica il 23 giugno. De Meo lascerà Renault il 15 luglio.

Kering è un gruppo internazionale del lusso con sede in Francia, specializzato nella gestione e nello sviluppo di importanti marchi di moda, pelletteria, gioielleria e orologeria. Tra i suoi brand più prestigiosi figurano Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Pomellato e Boucheron. Gli affari nel polo del lusso Kering, però, non vanno benissimo: come riportato da Reuters, negli ultimi anni ha perso quasi il 60% dell valore in borsa, principalmente a causa del brand di riferimento Gucci.

Luca de Meo ha oramai una lunghissima carriera nell'automotive, nato a Milano il 13 giugno 1967 e laureato in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi nel 1992. Parla cinque lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La sua carriera nel settore automotive è iniziata in Renault negli anni ’90, per poi proseguire in Toyota Europe e, successivamente, nel Gruppo Fiat, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in marchi come Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Fiat. Nel 2009 è entrato nel Gruppo Volkswagen come responsabile marketing del marchio VW e poi del gruppo intero, fino a diventare membro del board vendite e marketing in Audi. Nel 2015 è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione di SEAT, marchio che ha rilanciato con successo, contribuendo anche alla strategia di Ducati e Lamborghini.

Nel 2020 è arrivato alla guida di Renault come amministratore delegato del gruppo e del brand, guidando un processo di profonda trasformazione attraverso il piano industriale “Renaulution”, suddiviso in tre fasi: Resurrection, Renovation e Revolution. Sotto la sua leadership Renault ha ritrovato la redditività, ha rilanciato modelli iconici in chiave elettrica e ha ottenuto due premi consecutivi di “Car of the Year” nel 2024 e 2025 con Scenic E-Tech e Renault 5 E-Tech. Nel 2023 è stato anche nominato presidente dell’ACEA, l’associazione europea dei costruttori di auto.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il titolo di Cavaliere del Lavoro in Italia e la Gran Croce dell’Ordine di Isabella la Cattolica in Spagna.