In un audace passo verso la sostenibilità e l'espansione globale, SAIC Motor Corp Ltd ha lanciato la SAIC Anji Shencheng, la più grande nave Ro-Ro a energia pulita in Cina. Con una capacità di 7.600 veicoli e alimentata da LNG e LSFO, riduce le emissioni di CO2 del 30%, segnando un importante progresso nel settore marittimo.

La SAIC Anji Shencheng è il fiore all'occhiello della flotta di SAIC Anji Logistics, la più grande azienda logistica automobilistica al mondo. Attualmente, gestisce 31 tipi di navi per il trasporto veicoli e opera su sette rotte internazionali, collegando Cina, Asia, Messico, Sud America e Europa.

La scelta di utilizzare carburanti puliti dimostra l'impegno di SAIC Motor verso la sostenibilità ambientale. La nave sarà pioniera nel trasportare veicoli delle marche cinesi SAIC Motor, Dongfeng Motor e Yutong verso l'Europa, rappresentando una significativa vittoria per il settore automobilistico cinese.

Questa iniziativa è parte dell'accelerazione dell'espansione globale delle marche cinesi, con SAIC Motor che ha registrato vendite record all'estero nel 2023. Le auto a marchio MG, in particolare, hanno ottenuto successi significativi in Europa, vincendo numerosi premi e consolidando la presenza cinese nei mercati automobilistici internazionali.

Il 2023 ha visto SAIC Motor mantenere la sua posizione di vertice nelle vendite estere, con un incremento del 18,8% rispetto all'anno precedente, vendendo 1,21 milioni di veicoli. Quasi il 92% delle vendite estere appartiene ai marchi di proprietà di SAIC Motor, mentre le auto elettriche rappresentano quasi il 24% delle vendite, con la MG4 EV affermata come la più venduta in Europa nella categoria delle auto elettriche compatte.