Torino da domani blocca le Euro5 come e più che a Milano, superati i limiti d'inquinamento

Poche piogge e traffico pesantissimo: il blocco della circolazione per le Euro5 diesel a Torino è in vigore da giovedì 27 alle 8:00.

Blocco delle diesel Euro 5 a Torino, già bandite dal sindaco di Milano dal 1° ottobre. Da giovedì 27 ottobre, e fino a venerdì i divieti di circolazione già in vigore vengono estesi anche alle auto diesel con omologazione dall'Euro 5 in giù dalle 8 del mattino alle 19. Per le merci si bloccheranno anche i diesel con omologazione Euro 3 ed Euro 4, tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 8 alle 19.

Anche a Torino ci sono abbonati al servizio Move-in come in Lombardia, ma visto che appartengono a categorie di veicoli inquinanti, dovranno fermarsi con la nuova ordinanza, che verrà verificata la sera di venerdì 28 ottobre ma con ogni probabilità resterà in vigore anche nel weekend, salvo piogge. Per sapere se la propria auto può circolare verificate qui.