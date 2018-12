Torino e Milano, stop ai diesel dall'1 al 3 gennaio

In seguito alle rilevazioni delle centraline dell'Arpa e dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, i valori di PM10 nella città di Torino e di Milano hanno superato la soglia limite, costringendo le amministrazioni comunali ad imporre un nuovo stop diesel.

Il blocco scatterà da domani mattina e terminerà il 3 gennaio.

Milano

Dal 1° gennaio anche a Milano saranno attivate le misure antismog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna).

Il comune milanese ha esteso il divieto di circolazione ai veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, in aggiunta al divieto di superare la temperatura di 19 gradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali.



Torino

Anche il comune di Torino corre ai ripari dopo che, per quattro giorni, i valori di Pm10 registrati erano ben oltre la soglia d’attenzione.

Da domani, a partire dalle 8 di mattina e fino alle 19 del 3 gennaio, non potranno circolare tutti i veicoli diesel, anche euro 4. Esclusi dal blocco i veicoli euro 5 ed euro 6 a gasolio .

Restano quindi in vigore i limiti previsti dalle misure a carattere permanente con il blocco totale degli euro 0 di qualsiasi tipo e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19; dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 invece per i veicoli adibiti ad uso commerciale e per quelli per il trasporto persone ad otto posti.