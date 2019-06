Truck Bed Festival, raduno al Nurburgring per... pick up!

La prima edizione di questo evento, dedicato ai soli Pick-up, non poteva che essere al Nürburgring, luogo caro all’automotive anche se, intendiamoci, qui non si parla di tempo sul giro, gomme bruciate e cavalli. Parliamo infatti del “Nürburgring Campingplatz” oasi verde di 10.000 mq, collocata ai margini della Ford Kurve.

L'evento nasce perché i Pick-up rappresentano un segmento che sta diventando sempre più importante non solo in Europa, dove marche come Ford e Dodge hanno realizzato o stanno realizzando versioni più “appetibili” per il mercato del “ vecchio continente” ed anche marchi “nostrani” come Mercedes si sono spinti a realizzare il primo pick-up della loro storia di costruttori, ma anche in Italia dove le immatricolazioni di questi veicoli continuano a crescere.

Non parliamo di una fiera, ma di un incontro tra appassionati di ogni marca e genere ed aziende del settore come produttori di accessori e di nuove soluzioni per questi veicoli. Sponsor d’eccellnza e nomi conosciuti vi mostreranno tutte le novità ed i prodotti di cui non potrete fare a meno.

Il Truck Bed Festival 2019 si svolgerà dunque su tre giorni, venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 Agosto. Il programma è ricco di attività per grandi e piccoli e di Workshop interessanti, dall’uso del verricello a come valutare le differenti cabine e coperture del cassone posteriore e sfide al simulatore. C’è la possibilità di guidare il proprio mezzo su un apposito Parkour Off-road. È prevista musica dal vivo con DJ e Live Bands, oltre ai fiumi di birra e Wurstel. I premi in palio per i partecipanti sono numerosi, come le categorie da votare per non lasciare nessuno a “bocca asciutta”. Il biglietto per i 3 giorni di evento costa€ 45,00 a persona ed è ordinabile sul sito www.truckbedfestival.com. Ricordiamo inoltre ai più temerari che in questi giorni il Nürburgring Nordschleife sarà aperto per il classico Touristfahren, quindi già che siete lì…