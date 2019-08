Tutor in autostrada: 90 km in più controllati (aggiornamento 23 agosto 2019)

E' aumentata di 90 km la copertura dei tutor sulle tratte autostradali italiane. Dopo la riaccensione dei sistemi, ora integrati anche dal SICVe PM che si affianca al tradizionale SICVe oggetto della causa legale che aveva interrotto l'uso dei sistemi, la Polizia Stradale ha comunicato sul sito ufficiale che i km di tratte monitorati sono passati da 420 a 510 con l'accensione di nuovi ponti a monitoraggio della velocità media.

In particolar modo in A1 direzione NORD la novità riguarda Caserta - Santa Maria Capuavetere mentre in A4 se prima erano stati attivati solamente Dalmine - Capriate dir Ovest e Capriate dir Ovest - Cavenago dir ovest ora la situazione si fa più "intensa" con l'attivazione di (dir. OVEST) Ospitaletto - Rovato e Rovato - Palazzolo oltre che (dir EST) Trezzo - Dalmine e Rovato - Ospitaletto.

Attenzione anche in A13 con le novità verso NORD di Rovigo - Boara e Boara - Monselice mentre in A14 si intensifica in direzione NORD da San Severo a Poggio Imperiale e verso con l'introduzione del controllo tra Allacciamento A16 A14 - Canosa.



Tutti gli aggiornamenti in "real time" sono disponibili sul sito della Polizia di Stato a questo link: https://www.poliziadistato.it/articolo/51

** Tratti controllati da TUTOR (aggiornamento 23 agosto 2019) **

A1 (dir. NORD)

CASERTA NORD - SANTA MARIA CAPUAVETERE

SAN VITTORE - CASSINO

CASSINO - PONTECORVO

COLLEFERRO - VALMONTONE

ALL. RACC. ROMA NORD PER A1 - PONZANO ROMANO

PONZANO ROMANO - MAGLIANO SABINA

MAGLIANO - SABINA ORTE

FIRENZUOLA - BADIA

REGGIO EMILIA - CAMPEGINE

CAMPEGINE - PARMA

MODENA SUD DIR NORD - MODENA NORD DIR NORD

A1 (dir. SUD)

MODENA SUD - ALL. A14 A1 N

BADIA - FIRENZUOLA

PONZANO ROMANO - ALL. RAC RM-N A1

ALL. A1 PER ROMA SUD - COLLEFFERRO

SAN VITTORE - CAIANELLO

A4 (dir OVEST)

OSPITALETTO - ROVATO

ROVATO - PALAZZOLO

DALMINE - CAPRIATE

CAPRIATE - CAVENAGO

A4 (dir EST)

TREZZO - DALMINE

ROVATO - OSPITALETTO

A7 (dir NORD)

BUSALLA - RONCO SCRIVIA

RONCO SCRIVIA - ISOLA DEL CANTONE

A8 (dir NORD)

CASTELLANZA - BUSTO ARSIZIO

A10 (dir NORD)

CELLE LIGURE - ALBISOLA

ALBISOLA - CELLE LIGURE

A13 (dir NORD)

BOLOGNA INTERPORTO - ALTEDO

ALTEDO - FERRARA SUD

ROVIGO - BOARA DI NORD

BOARA DIR NORD - MONSELICE DIR NORD

A13 (dir SUD)

FERRARA NORD - FERRARA SUD

FERRARA SUD DIR SUD - ALTEDO

A14 (dir NORD)

FORLI - FAENZA

FAENZA ALL. - RAVENNA SUD

VALLE DEL RUBICONE - CESENA

BARI NORD DIR NORD - BITONTO DIR NORD

SAN SEVERO DIR NORD - POGGIO IMPERIALE DIR NORD

A14 (dir. SUD)

FAENZA - FORLI

CASTEL SAN PIETRO - IMOLA

CESENA - VALLE DEL RUBICONE

VALLE DEL RUBICONE - RIMINI

ALL. A16 A14 S - CANOSA DIR SUD

A16 (dir. OVEST)

MONTEFORTE - BAIANO

A16 (dir. EST)

MONTEFORTE - AVELLINO OVEST

A26 (dir. NORD)

MASONE - BROGLIO

A26 (dir. SUD)

MASONE - MASSIMORISSO

A30 (dir. NORD)

SARNO - PALMA CAMPANIA

A30 (dir. SUD)

ALLACCIAMENTO A1 PER A30 - NOLA

SARNO - NOCERA PAGANI

A5 (dir. Francia)

TRAFORO MONTEBIANCO SUD - TRAFORO MONTEBIANCO NORD

A5 (dir Italia)

TRAFORO MONTEBIANCO NORD - TRAFORO MONTEBIANCO SUD

A56 (dir OVEST)

CAMALDOLI - VOMERO

FUORIGROTTA - AGNANO

A56 (dir EST)

AGNANO - FUORIGROTTA

ARENELLA - CAPODIMONTE