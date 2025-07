Ulisse ci avrebbe messo di meno: dopo sedici anni e sei inaugurazioni, è (davvero) finita l’Odissea della SS 640 Agrigento-Caltanissetta

Dopo sedici anni di lavori, sei inaugurazioni ufficiali, infiniti ritardi e rallentamenti, la Strada Statale 640, che collega Agrigento a Caltanissetta, è finalmente completata. Domani, 18 luglio, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini taglierà l’ultimo nastro: quello del viadotto di San Giuliano, il tassello conclusivo di un’opera tanto attesa quanto tormentata.

La SS 640, conosciuta anche come “Strada degli Scrittori” per omaggiare figure come Pirandello, Sciascia e Camilleri, si estende per poco più di 70 chilometri, ma rappresenta un collegamento strategico per la mobilità in Sicilia centrale. Non solo unisce due capoluoghi di provincia, ma si inserisce in un più ampio snodo viario che permette di raggiungere l’A19 Palermo-Catania passando per la SS 626.

I lavori per l’ammodernamento della SS 640 iniziarono nel 2009, con l’obiettivo di trasformare la vecchia arteria a carreggiata singola in una moderna superstrada a doppia corsia per senso di marcia. Il primo tratto fu completato e inaugurato nel 2017 dall’allora ministro degli Esteri Angelino Alfano e dal ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio. Da allora, il cantiere è andato avanti a strappi, tra fallimenti delle ditte appaltatrici, contenziosi, rallentamenti burocratici e crisi economiche.

A simboleggiare il completamento dell’opera sarà il nuovo ponte in acciaio sul viadotto San Giuliano, nel territorio comunale di Caltanissetta. Una struttura imponente: 180 metri di arcata unica, 2.500 tonnellate di peso e un costo di circa 10 milioni di euro. Il ponte supera una zona ad alto rischio franoso e da giorni, in segno di celebrazione, è illuminato con i colori della bandiera italiana.