WRC25 #8 Estonia. E ora, tutto gas! Le buone ragioni di Tanak e Rovanpera

Tartu, Estonia, 17 Luglio.15° Delfi Rally Estonia. Ottava prova del Mondiale WRC 2025. Dopo date memorabili, stupende e difficilissime, leggi Sardegna Italia e Acropoli, ecco un Rally diverso, più “disteso”… ma teso. Sugli sterrati sudorientali dell’Estonia si gioca la partita della velocità pura. Un po’ come il Finlandia, ma non è la stessa cosa. 20 speciali, poco più dei canonici 300 chilometri cronometrati sui 1.240 del totale. Ci si arriva con una situazione che non concede troppo alle riflessioni. Evans, ancora leader, deve… ripartire, la sua unica vittoria stagionale risale allo Svezia di Febbraio. Un po’ poco, la continuità non basta. Tanak, chiaro vincitore all’Acropolis, sente che può ancora farcela, Rovanpera ha stentato ad accendersi, quest’anno, ma non c’è da fidarsi. Va già bene che non ci sia Sébastien Ogier, tiranno di Montecarlo, Portogallo e Sardegna, così tutti possono tirare un sospiro di sollievo e guardare avanti. Ma non troppo, perché il secondo posto del francese, a nove punti dalla testa del Campionato, con due Rally in meno, ovvero con tre vittorie su 4 partecipazioni, è un segnale troppo forte per essere ignorato.