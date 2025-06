Dopo due secondi posti l’estone rompe il ghiaccio e, “complice” una Hyundai perfetta, torna in gioco nella corsa al Titolo. Ogier secondo, tutti gli altri staccati, Fourmaux, Evans, Neuville. Poi è il carosello delle Rally2 guidato da Oliver Solberg

di Piero Batini







Lamia, Grecia, 29 Giugno. Ott Tanak e Martin Jarveoja, Hyundai i20 Rally1, vincono l’EKO Acropolis Rally 2025. Al secondo Posto Sébastien Ogier e Vincent Landais, Toyota Yaris Rally1, al terzo Adrien Fourmaux e Alexandre Coria, Hyundai. Alla fine del 99° Rally greco c’è una bella morale. Ott Tanak torna alla vittoria, Ogier resta il Campione da battere (ed è battuto), e il Mondiale torna una ad essere una contesa non solo aperta, ma credibile dal momento che vede in corsa effettivamente i migliori. Dentro la stessa morale c’è il fatto che Elfyn Evans, leader alla vigilia e capoclassifica anche alla fine, vede svanire Rally dopo Rally il vantaggio accumulato. Adesso di quella che sembrava quasi una botte di ferro, gli resta un margine di 9 punti su Ogier e di 12 su Tanak.

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

WRC25 #6 Acropolis. E finalmente vince Ott Tanak, Hyundai! [VIDEO] vedi tutte

Ott Tanak non vinceva dal 20 Ottobre scorso, dal Central European Rally 2024. Non fortunatissimo, quest’anno aveva ottenuto tre secondi posti, Safari, Portogallo e Sardegna, ma non ancora quella vittoria che sembrava più volte meritare e che arriva, finalmente, al termine di uno dei Rally più duri e difficili, per definizione e fama. La vittoria arriva anche con il recupero, apparentemente totale, della competitività (e dell’affidabilità) della i20 Rally1 Hyundai. Un fatto importante da considerare in prospettiva.

Tale competitività è confermata, o sottolineata, dal terzo posto di Adrien Fourmaux, prestazione eccellente che, tuttavia, va considerata su un piano molto differente rispetto a quello su cui hanno spadroneggiato Tanak e Sébastien Ogier. I tre minuti di ritardo del francese al termine del Rally sono un segno evidente. Neanche parlare del quarto e del quinto. Elfyn Evans è il leader del Mondiale e quello che a oggi aveva maturato le maggiori chance, Thierry Neuville è il Campione in carica, campione per la prima volta e dunque, imparato come si fa, investito del favore di una responsabilità e di un vantaggio. Niente da fare. Evans è a tre minuti e mezzo da Tanak, Neuville a più di sei minuti.

Termina qui, con una top… five in buona parte da decifrare, la passerella delle Rally1 e inizia il carosello delle Rally2. Crollato anche Gregoire Munster, Ford M-Spert, che era quinto alla viglia dell’ultimo giorno del Rally, cinque WRC2 in un fazzoletto di 4 minuti, a dieci dal tempo del vincitore assoluto. Nell’ordine Oliver Solberg, Toyota, Gus Greensmith, Skoda, Yohan Rossel, Citroen, Kajetan Kajetanowicz, Toyota, Alejandro Cachon, Toyota. Ergo, le Rally2 vanno forte, non hanno poi troppo da invidiare alle Rally1 in quanto a prestazioni e spettacolarità, hanno un bel vantaggio in termini di costi e sono una marea ad ogni Rally, Mondiale e non. A buon intenditor poche parole… ma ho l’impressione che l’intenditor non ci senta proprio. E a questo proposito, cappello giù al diciottesimo posto assoluto di Roberto Daprà e Luca Guglielmetti, Skoda.

La cronaca dell’ultimo giorno è facile. Smokovo e la mitica Tarzan, 26 e 23 Chilometri, per due volte. A parte l’uscita di scena di Munster, problema meccanico, durante la 14 ma speciale, la prima Smokovo di 26 chilometri, il primo giro è di Tanak, il secondo di Ogier. Il primo ha vinto il Rally, il secondo Super Domenica e Power Stage (Tanak solo quarto, un problema da brividi al cambio, ma è andata bene). In prospettiva Mondiale Tanak porta a casa 30 punti e Ogier 27. I due protagonisti assoluti del Rally.

Elfyn Evans, quarto alle spalle di Fourmaux, si porta a 150 punti, ma Ogier, 141, e Tanak, 138, gli sono ormai alle costole. Niente da fare, a meno che il mondo non vada sotto-sopra, per Neuville e Rovanpera, sarà per un’altra volta. Il Mondiale, giusto a metà, si accende di nuovo, e ne fa doppiamente lievitare l’interesse già nell’attesa del prossimo appuntamento, guarda caso il Rally Estonia dal 17 al 20 Luglio. Tanak avrà anche io vantaggio di giocare in casa, mentre stando al programma, Ogier, in testa all'inizio del rally, secondo in Grecia e al quinto podio in altrettante “presenze” in questa stagione, dovrebbe saltare la prossima tappa. Ma siamo proprio sicuri? © Immagini RIS, Toyota TGR-DAM, Red Bull Content Pool, Hyundai Motorsport – Ford M-Sport, WRC.com

EKO Acropolis Rally 2025, Classifica Assoluta Finale 1. Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1) 4:12:20.1 2. Sébastien Ogier/Vincent Landais (Toyota GR YARIS Rally1) +32.8 3. Adrien Fourmaux/Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) +3:09.8 4. Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota GR YARIS Rally1) +3:31.1 5. Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) +6:09.5 6. Oliver Solberg/E. Edmondson (Toyota GR YARIS Rally2) +10:34.7 7. Gus Greensmith/J. Andersson (Skoda Fabia RS Rally2) +11:28.5 8. Yohan Rossel/Arnaud Dunand (Citroen C3 Rally2) +11:43.7 9. K. Kajetanowicz/M. Szczapaniak (Toyota GR YARIS Rally2) +12:56.7 10. Alejandro Cachon/B. Rozada (Toyota GR YARIS Rally2) +14:19.9