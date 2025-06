WRC25 #6 Acropolis. Verso gli Dei… ma su strade difficilissime [VIDEO]

Lamia , Grecia, 26 Giugno. 345 chilometri in 17 prove speciali , quasi tutte mitiche, leggendarie, terribili. Tutte, o quasi, durissime, un tempo si generalizzava dicendo “ scassamacchine ”, oggi il concetto è lo stesso, e va messo in stretta connessione con la maniera di gestirle. Quindi non sono solo massima attenzione per le pietre, le trappole, la polvere e il caldo micidiale che danneggiano l’auto e la mente, sono proprio gli Equipaggi che sono invitati a stare all’occhio, a capire fin dove spingere e oltre quale limite evitare accuratamente di sconfinare. Uomo avvertito…, insomma. Dopo il bellissimo Rally Italia Sardegna , è la 69ma edizione dell’EKO Acropolis Rally , sesta prova del Mondiale 2025. Esiste dal 1951 quando si chiamava Greek Rally e fu vinto da Petros Peratikos su una Fiat 1400. Due anni dopo ha cambiato il nome in quello che arriva ai giorni nostri, accompagnato da questo o quello sponsor che gli complica il titolo. Non è mai stato uno scherzo, si è guadagnato la definizione di Rally degli Dei per l’ambientazione e il destino possibile dei protagonisti, ed è entrato nel circuito del Mondiale per la prima volta nel 1973. Colin McRae l’ha vinto 5 volte , ne è il recordman.

Sébastien Ogier ha vinto una sola volta, nell’ormai lontanissimo 2011. Lontano dal record personale dell’altro “Seb”, Loeb, che registra 3 successi. È forse l’insieme di ragioni, con quella sorta di conto in sospeso, che attizza il fuoriclasse francese, assiduo delle corse che lo affascinano, e che lo hanno richiamato anche questa volta. Anche se la sua stagione non è full, come da annunci vari, anche se non si sa mai. Ma il fatto che Ogier abbia vinto Montecarlo, Portogallo e Sardegna, ovvero 3 dei 6 Rally sin qui disputati in questa stagione, in particolare 3 dei quattro a cui ha partecipato, e venendosi a trovare nella posizione assolutamente particolare di essere secondo in classifica del Mondiale a 19 punti dal leader Elfyn Evans, fa sì che le illazioni sul futuro/presente della stagione dell’Asso degli Assi si sprechino. E sono quelle supposizioni, che incrociano opportunità, soldi, anche occasioni straordinarie, a far bollire l’interesse sull’Acropoli certamente torrido non solo a partire dal clima. Insomma, che ci sia o che non ci sia, Ogier tiene banco, le Toyota la fanno da padrone nel casting dei favoriti, e le Hyundai prime di tutte soffrono, facendo soffrire in particolare Ott Tanak e il Campione del Mondo in carica, Thierry Neuville.