Urban Supercharger di Tesla, la prima stazione in Italia arriva a Milano

In America ormai sono la normalità, ma finalmente stanno arrivando anche in Italia. Parliamo del primo Super Charger urbano di Tesla che dispone di colonnine con una potenza da 72kW senza riduzione in caso di auto collegate negli stalli vicini, per una ricarica sempre più veloce del veicolo. E non poteva che essere Milano la città a inaugurare questo servizio, in particolare nel quartiere City Life vicino al centro commerciale Le Tre Torri, anche se è in via di definizione la location definitiva. A quanto si apprende, l’installazione dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2022 e in seguito seguiranno altri 14 punti di ricarica. In totale nel nostro Paese, per ora, sono 75 i punti di installazione dei supercharger, che sono stazioni di ricarica rapida fino a 250 kW e si possono utilizzare per Tesla Model S, Model X, Model 3 e Model Y.

Ecco tutte le principali stazioni italiane di Tesla: Grugliasco (TO, 12 stalli), Moncalieri (TO, 8 stalli), Cavaglià (BI, 8 stalli), Imperia (10 stalli), Varazze (SV, 8 stalli), Dorno (PV, 12 stalli), Melagnano (MI, 8 stalli), Arese (MI, 8 stalli-colonne V3), Sondrio (8 stalli), Piacenza (8 stalli), Brescia (12 stalli), Affi (VR, 6 stalli), Vicenza (12 stalli), Mogliano Veneto (TV, 8 stalli), Occhiobello (RO, 8 stalli), Trento (10 stalli), Borca di Cadore (BL, 8 stalli), Palmanova (UD, 8 stalli), Campogalliano (MO, 8 stalli), Modena (12 stalli), Forlì (4 stalli, colonne V3), Forte dei Marmi (LU, 8 stalli), Firenze (8 stalli), Arezzo (8 stalli), Grosseto (8 stalli), Fano (PU, 4 stalli), Tarquinia (VB, 10 stalli), Magliano Sabina (RI, 8 stalli, Ceprano (FR, 8 stalli), San Giovanni Teatino (CH, 8 stalli), Mercato San Severino (SA, 6 stalli), Cerignola (FG, 8 stalli), Morano Calabro (CS, 4 stalli), Palmi (RC, 4 stalli).