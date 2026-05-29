WRC26 #07 Giappone. D1. Toyota. Punto. [VIDEO]

Toyota City , Giappone, 29 Maggio. La settima del Mondiale WRC è un po’ fuori dal Mondo. Intanto è lontana. Poi è come andare a giocare contro il Brasile al Maracana . Se non diversamente motivati, tanto vale risparmiare la spesa e starsene a casa. Il risultato non cambia, anzi rischia di peggiorare. È quello che deve essersi detta gran parte della ciurma, che si è “ribellata” allo stato delle cose imposto dai giapponesi e ha disertato in massa . Morale, ovvero numeri, 32 classificati alle fine del primo giorno, nessun ritirato. Per una volta le Rally1 raggiungono la cifra statistica record con quasi un terzo dei partenti.

Vorrà dire che i 302 chilometri dell’ultimo Rally asfalto dell’anno , suddivisi in 20 prove speciali, sono in verità due o tre cose: una bella vetrina per i padroni di casa , del campo e del campionato, una specie di onor di firma per gli avversari, e lo show del marchio che sovrasta e colora l’intero evento, a partire dall’evento show del cerimoniale di partenza di Nagoya. Regime di economia? Beh, quest’anno niente inaugurazione Super Stage “indoor”, lo Stadium di Toyota City è riservato alle operazioni di parco assistenza. Asuke , 12 KM, è inedita. Isegami’s Tunnel , 24, la più lunga e famosa del Rally. Fine Maggio invece di Novembre , come era stato negli anni scorsi, porta un clima più mite e migliore gestione delle strade.

Per il resto è e deve essere lo show Toyota. Con una variante possibile. E cioè che Takamoto Katsuta, il 33enne Pilota che nel frattempo ha imparato a vincere in Kenya e Croazia, riesca a salire sul primo gradino del podio di Casa. Intanto. 1-2-3 nello shakedown, Ogier, Evans Pajari, “interruzione” Fourmaux, e 1-2-3-4 al termine del primo giorno di sei prove speciali, Evans, Solberg, Ogier, Pajari poi Neuville. Katsuta “sente” l’appuntamento con i tifosi e manda in scena quella che lui ritiene la sua peggior giornata di gara di sempre. È sesto, ma Neuville è a 5 secondi, vicino come lo sono tra loro i primi tre.

Resta il dubbio, si preferirà che Katsuta irrompa nella battaglia per cercare di strappare quella che sarebbe una delle sue vittorie icona, o l’obiettivo “commerciale” potrebbe essere piuttosto il messaggio inequivocabile di piazzare 5 Toyota nei primi 5? Nessun ordine di scuderia, si dice, e in ogni caso sarebbe un po presto e un po’ troppo frustrante. Via libera, dunque e per il momento, alla libera scelta. Decisione presa anche per quanto riguarda Hayden Paddon che, secondo accordo, è all’ultima partecipazione con Hyundai quest’anno. Certo, strano che si dia al neozelandese la possibilità di esprimersi sulla terra. E per concludere, torna la Lancia, Gryazin all’assalto del WRC2, dopo un giorno di gara contro la Toyota – e ti pareva – dello spagnolo Cachon.

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