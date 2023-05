Ritorna il finanziamento Flex su Tesla Model 3 a 412 euro al mese

Ritorna, dopo un periodo d'assenza sulla Model 3 il finanziamento Flex di Tesla. La promozione l'avevamo già segnalata nei mesi scorsi , ma poi risultava non più disponibile sul sito del costruttore. Ora è tornata, con un TAEG che sale leggermente al 5,08%, ma resta sempre conveniente, il TAN è al 4,95%. La formula prevede 96 rate mensili, le prime 48 rate sono di un importo di 412 euro, mentre le successive 48 sono di 549 euro . In questo caso l'anticipo è di 5.000 euro, che è anche l'importo degli ecoincentivi, se si può usufruirne. Anzi, per i Lombardi ce ne sono anche altri di incentivi all'acquisto.

In ogni caso il finanziamento è flessibile, come recita il nome, si può infatti scegliere di aumentare l'importo dell'anticipo, riducendo così l'importo delle rate. Oppure un altra possibilità offerta è quella di saldare, dopo i primi quattro anni di contratto una maxirata di 23.845 euro, risparmiando così 2.500€ sugli interessi delle 48 rate da 549 euro che resterebbero. Insomma, per molti è la macchina dei desideri, e seppur con un listino prezzi che a volte sembra vada sulle montagne russe per via di tutti i suoi saliscendi, l'offerta è sicuramente interessante.