F1, GP Abu Dhabi 2022: pole per Verstappen. Leclerc terzo

Doppietta della Red Bull nell'ultima qualifica della stagione 2022 di Formula 1. 1.23.824 è il crono che ha permesso a Max Verstappen di partire davanti a tutti nel Gran Premio di Abu Dhabi, e conquistare la ventesima partenza dal palo della carriera, la settima stagionale. Al suo fianco in prima fila scatterà Sergio Perez che completa l'uno-due del Team di Milton Keynes, precedendo Charles Leclerc e Carlos Sainz. La Ferrari facendo un grande passo in avanti rispetto alle Libere batte una deludente Mercedes, con Lewis Hamilton quinto e George Russell sesto. Invece Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo chiudono le loro ultime prove ufficiali in Formula 1, cogliendo il nono e decimo tempo.

Nella Q1 la RB18 come nelle prove libere si conferma la macchina da battere, con Verstappen e Perez che piazzano subito l'uno-due della Red Bull. Alle loro spalle c'è la Ferrari che migliorando molto rispetto alle FP3, permette a Sainz e Leclerc di precedere di tre decimi Russell quinto, mentre Hamilton non fa un giro buono ed è settimo dietro a Norris. La Ferrari è sicura di aver ritrovato il bilanciamento della F1-75 prendendosi il rischio di non tornare in pista negli ultimi tre minuti, dove è Vettel il grande protagonista. Il tedesco si leva dai guai con il quinto tempo, zampata anche di Schumacher che sale in decima posizione, mentre il compagno di squadra Magnussen viene messo fuori dalla top 15 da Alonso che si salva. Insieme al poleman del Gran Premio del Brasile vengono eliminati Gasly, Bottas, Albon e Latifi.

Le gerarchie in pista non cambiano nella Q2, con Perez che risponde a Verstappen prendendosi la miglior prestazione e infliggendogli un distacco di quattro decimi. Al loro inseguimento sempre la Ferrari con Sainz e Leclerc che con soft usate come le Mercedes, sono più veloci di Russell e Hamilton a parità di mescola. Fra le due rosse si inserisce Norris, con Vettel e Alonso che chiudono la top ten. La Ferrari questa volta rientra in pista per il secondo tentativo, e Leclerc si leva dai guai cogliendo il secondo tempo davanti a Sainz.L'mpv è ancora Vettel che è di nuovo quinto, grande giro anche di Ricciardo decimo che supera il taglio, costringendo all'eliminazione Alonso, Tsunoda, Schumacher, Stroll e Zhou.

Nella Q3 Verstappen si riprende subito il ruolo di favorito, e dopo aver corso un brivido per un prolema al display della sua RB18 mentre usciva dai box, fa la pole provvisoria. La Ferrari sI avvicina ancora riducendo ulteriormente il gap, con Sainz che si infila fra le due RB18 precedendo Perez, ed il compagno di squadra Leclerc. Sempre terza forza e lontane da Red Bull e Ferrari le due Mercedes con Hamilton quinto e Russell sesto. Nell'ultimo tentativo Verstappen a differenza di Interlagos aiuta Perez, e concedendogli la scia oltre a migliorarsi e conquistare la pole come l'anno scorso a Yas Marina, permette alla Red Bull di monopolizzare la prima fila. Perez è secondo e per appena 60 millesimi beffa Leclerc che nonostante una correzione nella parte centrale, batte Sainz quarto il quale non è riuscito a ripetere il giro del primo tentativo. Alle loro spalle le due Mercedes con Hamilton che precede Russell, Norris e Ocon. Completano la top ten Vettel e Ricciardo alla loro ultima qualifica in Formula 1.