F1, GP Bahrain 2023, Verstappen e la pole inaspettata

Max Verstappen, nonostante abbia vinto il titolo 2022 di F1, ha detto di non aspettarsi di vincere la pole in queste prime qualifiche del GP del Bahrain

La pole del GP del Bahrain è giunta inaspettata, anche per un due volte campione del mondo di F1 come Max Verstappen. Il pilota olandese è ripartito in questa nuova stagione con qualche difficoltà in più sulla Red Bull, per quanto il resto del Circus era fiducioso che quei piccoli “difetti” sarebbero stati presto acqua passata.

Verstappen, invece, si era approcciato alle qualifiche con calma e metodicità, puntando a raggiungere il maggior risultato possibile, conscio della forza della SF-23 e soprattutto di una Aston Martin veloce come il vento, sotto la guida – in senso lato e letterale – di un fuoriclasse come Fernando Alonso.

“Non mi aspettavo la pole – ha dichiarato l’alfiere del team di Milton Keynes – specialmente dopo aver faticato così tanto, sia nei tre giorni di test pre-stagionali che nelle Prove Libere.”

“Sappiamo di avere una macchina competitiva sul passo gara, - ha continuato Verstappen – ma dobbiamo vedere chi sarà il nostro rivale.”

Nonostante le difficoltà lamentate dal pilota, tuttavia, Red Bull ha dominato le qualifiche, completando la prima fila con l’altra monoposto, quella di Sergio Perez. “È un grande inizio per il team,” ha ribattuto l’olandese.