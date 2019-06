F1, GP Canada 2019: la cronaca della gara in diretta

17 gare: tanto è durato il digiuno di pole position di Sebastian Vettel. Il pilota tedesco della Ferrari, che mancava la partenza al palo dal GP di Germania dello scorso anno, è riuscito a rompere l'incantesimo, cogliendo per due decimi la pole position nel Gran Premio del Canada di Formula 1, in programma oggi a Montréal.

Una vittoria per la Ferrari sarebbe come acqua nel deserto: la Rossa nel 2019 non si è ancora imposta sulla concorrenza, e per tenere aperti i giochi nel mondiale ritornare sul gradino più alto del podio battendo le due Mercedes sarebbe l'ideale. Vettel ha cominciato sicuramente con il piede giusto il weekend di gara, battendo al photofinish il grande rivale, Lewis Hamilton.

A pochi minuti dalla fine delle qualifiche, i giochi sembravano volgere proprio in favore di Hamilton, che, in caso di pole position, avrebbe eguagliato il record del maggior numero di partenze al palo colte in Canada, sette, detenuto da Michael Schumacher.

Così non è stato, e Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione, al fianco proprio di Vettel. L'inglese della Mercedes è sempre un avversario scomodo, però: sulla pista sulla quale Hamilton colse la prima vittoria in carriera, nel 2007, il cinque volte campione del mondo potrà poi contare su un passo gara decisamente competitivo.

La Ferrari spera anche grazie al terzo posto in qualifica di Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari non è apparso soddisfatto della prestazione nella Q3, ma ha comunque un'ottima possiblità di ottenere un posto al sole sul podio, permettendo alla Rossa di guadagnare punti in ottica costruttori.

Sicuramente dovrà vedersi di un rivale scomodo in partenza: accanto a lui scatterà Daniel Ricciardo, ottimo quarto con la Renault. L'australiano, che in Canada colse la prima vittoria in carriera nel 2014, è riuscito a sopperire alle mancanze della sua vettura ottenendo il miglior risultato con la Losanga in F1 e battendo per due decimi il compagno di squadra, Nico Hulkenberg.

Charles Leclerc scatterà dalla terza posizione in griglia in Canada

Tra i delusi delle qualifiche c'è anche Max Verstappen: l'olandese della Red Bull, dopo aver toccato il muro dei campioni nelle prove libere, ha tentato la qualificazione alla Q3 con le gialle, ma non è riuscito ad ottenere un giro competitivo. Verstappen è poi rientrato in pista con le rosse a fine Q2, ma l'imprevisto era in agguato: Kevin Magnussen è stato protagonista di un forte impatto contro le barriere, che ha causato un regime di bandiera rossa.

La neutralizzazione della sessione ha impedito a Verstappen di cogliere un tentativo lanciato, e l'olandese non ha così passato il taglio. La penalità comminata a Sainz per aver ostacolato Albon promuove Verstappen in decima posizione, ma la rimonta sarà lunga.

Se Verstappen non sorride, può dirsi soddisfatto il suo compagno di squadra, Pierre Gasly, quinto. Il francese della Red Bull scatterà dalla terza fila accanto ad una delle delusione delle qualifiche di ieri, Valtteri Bottas.

Il finlandese della Mercedes non è andato oltre il sesto posto: un risultato certamente non all'altezza della scuderia di Brackley. Continua poi a convincere la McLaren: sia Lando Norris che Carlos Sainz hanno passato il taglio della Q3. Solo Norris potrà scattare nei primi dieci, però: come detto in precedenza, Sainz retrocederà di tre posizioni in griglia. Non sarà invece una gara facile per l'idolo di casa, Lance Stroll: il pilota della Racing Point scatterà dalla diciottesima posizione.

La gara prenderà il via alle 20.10 italiane.