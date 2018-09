F1, GP Singapore 2018: la cronaca delle qualifiche in diretta

Per la Ferrari, dopo la debacle a Monza, l'obiettivo minimo a Marina Bay è la vittoria: una partenza al palo sarebbe il modo migliore per cominciare la strada verso il conseguimento di questo scopo. Visto quanto emerso dalle FP2, l'unica sessione di prove libere disputata nelle stesse condizioni delle fasi clou del weekend di gara, la Rossa sembra la favorita per la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore.

Il vantaggio della Ferrari sulla Mercedes sul giro secco, però, non è stato così marcato: soli 11 millesimi hanno separato Kimi Raikkonen, autore del miglior tempo, e Lewis Hamilton, vincitore in quel di Monza. Cosa avrebbe potuto raccogliere Sebastian Vettel non lo sappiamo, visto che il tedesco è finito a muro in uscita di curva 21 a metà delle FP2 e non è stato quindi in grado di effettuare le preziose simulazioni di qualifica e gara.

Chi sembra non sbagliare mai in questa fase del campionato è proprio Lewis Hamilton, avversario decisamente ostico sul giro secco. Per avere la meglio su di lui bisogna essere impeccabili, così come lo è stato Raikkonen a Monza. Non bisogna poi dimenticare che sul circuito cittadino di Marina Bay un errore può costare molto di più della semplice impossibilità di cogliere un crono competitivo.

La Red Bull, dal canto suo, è sembrata leggermente più vicina rispetto a quanto visto nelle ultime gare: nelle FP2, Max Verstappen e Daniel Ricciardo hanno accusato un distacco di cinque e sei decimi su Raikkonen, rispettivamente. Troppo, in ogni caso, per pensare di poter lottare per un posto al sole in prima fila, al netto di - molti - errori altrui o di bizze del meteo.

Le qualifiche prenderanno il via alle 15.00 italiane.