F1. Gran Premio del Giappone 2024: la cronaca in diretta dalla gara di Suzuka

La Formula 1 torna in pista per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento stagionale del 2024, al via alle 07:00 italiane di Mara Giangregorio







Archiviata definitivamente la parentesi australiana con la doppietta della Scuderia Ferrari ad Albert Part e la pausa pasquale, la Formula 1 è tornata finalmente in pista per il Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento stagionale del 2024. Tutto è pronto a Suzuka per il via della gara alle 07:00 italiane che vede partire dalla pole position Max Verstappen. Il tre volte campione del mondo della Red Bull è in cerca di riscatto in seguito al ritiro di Melbourne. Al suo fianco scatterà il compagno Sergio Perez, tornato in prima fila fisicamente, senza penalità di altri piloti, dopo un anno. L’ultima volta, infatti, era stata a Miami nel 2022. Alle loro spalle ci sarà Lando Norris terzo qualificato della sessione cronometrata del Sol Levante.

F1. GP Giappone 2024: cronaca LIVE 07:22 - La gara avrà inizio alle 07:32 07:17 - Si lavora in pista per poter riparare le barriere mentre la FIA informa che sarà una partenza da fermo in griglia di partenza 07:05 - Subito bandiera rossa: nel muro sia Daniel Ricciardo che Alexander Albon dopo un contatto al via in curva 2 07:04 - Si spengono i semafori a Suzuka. Ottimo spunto di Max Verstappen che rimane primo con Perez, Norris e Sainz alle sue spalle. Aggressivo Alonso, unico pilota con gomme rosse 07:00 - Inizia il giro di formazione del Gran Premio del Giappone 2024

Quarta posizione per Carlos Sainz, vincitore dell’appuntamento in Australia, che precede Fernando Alonso, che utilizzerà per la prima volta in gara il pacchetto di aggiornamenti portato da Aston Martin in Giappone, ed Oscar Piastri. Quarta fila per Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il monegasco, proprio come il madrileno, ha faticato a trovare la quarta in qualifica con la SF-24, mentre il futuro alfiere della Rossa è riuscito ad avere il giusto feeling con la Mercedes W15. Tuttavia, il team di Maranello ha dimostrato di avere un passo gara competitivo che potrebbe permettere ad entrambi i piloti di risalire di posizioni. Concludono la top 10 del Gran Premio del Giappone 2024 George Russell e l’eroe di casa Yuki Tsunoda.