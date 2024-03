F1. Risultati Qualifiche GP Arabia Saudita 2024: pole position per Verstappen e secondo posto per Leclerc!

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio dell'Arabia Saudita 2024. Secondo posto per Leclerc davanti ad Alonso. 11esimo posto per Bearman di Mara Giangregorio







La Formula 1 ha già messo un punto definitivo al primo appuntamento stagionale del Bahrain. Dopo le tre sessioni di prove libere disputate nella giornata di ieri e nel primo pomeriggio di quest’oggi, tutto è pronto per il via delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024, che inizieranno alle 18:00 ore italiane. Il putiferio del caso Horner e dell’inchiesta aperta su Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, hanno lasciato spazio ad un nuovo arrivato nel paddock della F1. Stiamo parlando di Oliver Bearman, pilota di Prema in F2, che scenderà in pista a bordo della SF-24 della Scuderia Ferrari al posto di Carlos Sainz. Il madrileno, dopo la febbre e i problemi gastrointestinali dei giorni scorsi, è stato già operato con successo di appendicite.

Le monoposto sono scese in pista subito all’accendersi del semaforo verde. Il miglior tempo della prima sessione di qualifiche di 1:28.171 è stato realizzato da Max Verstappen, seguito da Lance Stroll e Charles Leclerc. Il monegasco è riuscito a chiudere il tempo usando un treno di gomme soft usate. Quarto tempo per Sergio Perez che precede Fernando Alonso, George Russell, Oscar Piastri e Lando Norris. Concludono la top 10 Oliver Bearman, al debutto a bordo della SF-24 al posto di Carlos Sainz, operato di appendicectomia, e Yuki Tsunoda. Seguono poi Lewis Hamilton, Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen e Alexander Albon. Gli eliminati del Q1 sono Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Logan Sargeant e Zhou Guanyu. Il pilota cinese della Stake F1 Team è riuscito a scendere in pista giusto in tempo per realizzare un tentativo nonostante l’incidente delle FP3.

La seconda sessione di qualifiche ha avuto un inizio breve in quanto è stata esposta bandiera gialla prima e rossa poi per un problema al motore per Nico Hulkenberg mentre Charles Leclerc chiudeva il suo primo giro lanciato. Ripresa l’azione in pista con la pole position provvisoria di Max Verstappen con un tempo di 1:28.033. Seconda posizione per Charles Leclerc che precede Fernando Alonso, Oscar Piastri e George Russell. Concludono la top tem Sergio Perez, Lando Norris, Yuki Tsunoda, Lance Stroll e Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo si è salvato dall’eliminazione per soli 36 millesimi su Bearman, primo esluso del Q2. Fuori dal Q3 anche Alexander Albon, Kevin Magnusse, Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg.

Nella terza ed ultima sessione delle qualifiche del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Max Verstappen ha realizzato la pole position e il record della pista con un tempo di 1:27.472 con una velocità di percorrenza massima di 254 km/h. A solamente tre decimi si trova Charles Leclerc, che si trova davanti al terzo qualificato Sergio Perez. Quarta posizione per Fernando Alonso, seguito da Oscar Piastri e Lando Norris. Concludono la top ten della griglia di partenza del secondo appuntamento stagionale della Formula 1 George Russell, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda e Lance Stroll.

F1. Qualifiche GP Arabia Saudita 2024: la cronaca in diretta 19:06 - Pole position e record della pista per Max Verstappen. Secondo posto per Leclerc davanti a Perez e Alonso 19:05 - Leclerc secondo tempo alle spalle di Verstappen 18:57 - Verstappen chiude il suo giro in prima posizione davanti a Perez, Alonso e Leclerc 18:53 - Inizia il Q3: tutti in pista 18:42 - Verstappen in pole provvisoria davanti a Leclerc e Alonso. Gli esclusi del Q2 sono: Bearman, Albon, Magnussen, Ricciardo e Hulkenberg. Hamilton si salva per soli 36 millesimi 18:42 - Bearman riesce a salire in 11esima posizione 18:38 - Pole position provvisoria per Verstappen seguito da Alonso e Leclerc 18:37 - Leclerc torna in pista per il suo giro lanciato con gomma rossa usata 18:36 - Bloccaggio per Bearman che decide di abortire il giro 18:33 - Semaforo verde: nuovamente tutti in pista 18:29 - Bandiera ROSSA mentre Leclerc chiudeva il suo primo giro lanciato 18:28 - Bandiera gialla nel primo settore in curva 7-8: Hulkenberg fermo per problemi al motore "No power" 18:25 - Inizia il Q2: tutti in pista 18:23 - Bearman notato per non aver rispettato il tempo massimo di percorrenza del giro 18:20 - Gli eliminati del Q1 sono: Bottas, Ocon, Gasly, Sargeant e Zhou 18:19 - Stroll si migliora e si qualifica secondo alle spalle di Verstappen e davanti a Leclerc 18:18 - Verstappen detta il tempo favorito dalla scia presa dalla McLaren di Piastri 18:16 - Zhou scende in pista per il primo tentativo 18:15 - Leclerc sale in prima posizione con un tempo di 1:28.318 con gomma rossa usata di 7 giri 18:10 - Verstappen effettua il suo primo tentativo e si prende la pole provvisoria davanti a Leclerc, Alonso, Piastri e Perez 18:09 - Bearman chiude il suo secondo tentativo: si qualifica quarto davanti a Leclerc 18:08 - Sul traguardo passano le due McLaren che si mettono in prima e seconda posizione con Piastri e Norris 18:06 - Leclerc chiude il suo primo giro lanciato in seconda posizione a +0.128 da Alonso. Bearman 15esimo mentre sono tutti in pista tranne Zhou. Corsa contro il tempo per Stake F1 Team per permettere al pilota cinese di prendere parte alle qualifiche dopo l'incidente delle FP3 18:04 - Iniziano ad arrivare i primi tempi competivi: la mette in prima posizione Alonso con 1:28.876, seguito da Stroll e Hulkenberg. Hamilton e Russell gli unici in pista con gomma media per salvare un set di soft in più 18:00 - Scatta il semaforo verde: al via le qualifiche del Gran Premio dell'Arabia Saudita

Dalle sessioni delle prove libere si conferma che il passo gara e il giro secco dominanti sono quelli dei campioni del mondo. La Red Bull ha tutte le carte in regola per portarsi a Milton Keynes sia la vittoria che la pole position con entrambi i piloti, Max Verstappen e Sergio Perez. Tuttavia, potrebbero essere infastiditi dalla Ferrari di Charles Leclerc, soprattutto domani in gara data la scelta del team di Maranello di montare sulle SF-24 delle ali con un carico aerodinamico più alto rispetto alle RB20. Anche se al debutto, Oliver Bearman potrebbe riuscire a staccare il biglietto d’ingresso per il Q3 dato che proprio ieri in Formula 2 ha conquistato la pole position.