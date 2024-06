F1. Qualifiche GP Canada 2024: Russell in pole a pari merito con Verstappen. Clamorosamente escluse le Ferrari

George Russell ha conquistato la pole position del Gran Premio del Canada 2024, a pari merito con Max Verstappen che precede Lando Norris. Clamorosamente escluse le Ferrari e Sergio Perez di Mara Giangregorio







Sono passate due settimane da Montecarlo e la Formula 1, dopo una brevissima pausa, è già tornata in pista per il Gran Premio del Canada 2024, nono appuntamento stagionale. Dopo una prima giornata dedicata alle sessioni di prove libere caratterizzate dalla pioggia ad intermittenza sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve, l'attività è continuata con qualifiche. A conquistare la pole position è stato George Russell con un tempo a pari merito con Max Verstappen, che partirà al suo fianco. Terza posizione per Lando Norris. Clamorosamente escluse dal Q3 entrambi i piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, e Sergio Perez nel Q2.

La prima sessione qualifiche è iniziata con una lieve pioggerella caduta sul tracciato di Montreal, motivo per cui i piloti sono subito scesi in pista per evitare che le condizioni meteo peggiorassero costringendoli ad utilizzare le gomme da bagnato. A concludere in prima posizione con un tempo di 1:13.360 è stato Max Verstappen, precedendo la Visa Cash App RB di Yuki Tsunoda, fresco di rinnovo per il prossimo anno con il team di Faenza, e la Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta posizione per la Williams di Alexander Albon, seguita dalle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. Concludono la top 10 del Q1 George Russell, Carlos Sainz, Logan Sargeant e Lance Stroll. Undicesima posizione per Charles Leclerc con Fernando Alonso, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly alle spalle. Clamorosamente escluso, per la seconda volta consecutiva, Sergio Perez, anche lui fresco di rinnovo con la Red Bull con un accordo biennale. Fuori dal Q2 anche Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg e Zhou Guanyu.

Nella seconda sessione di qualifiche, con la pioggia che è andata ad intensificarsi ma senza obbligare i piloti a montare gomme da bagnato, a realizzare il miglior crono di 1: 11.742 è stato George Russell che precede l’altra Mercedes di Lewis Hamilton e la McLaren di Lando Norris. Giù dal podio del Q2 si trova Yuki Tsunoda con Oscar Piastri, Alexander Albon e Max Verstappen alle spalle. Concludono la top 10 Daniel Ricciardo, Fernando Alonso e Lance Stroll. Clamorosamente escluse anche i due piloti della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, che si sono lamentati della mancanza di grip con l’asfalto e le gomme usate. Infatti, il team di Maranello ha preferito non usare un set nuovo per conservarlo in ottica Q3 ma non sono riusciti a passare il taglio. Fuori anche Logan Sargeant, Kavin Magnussen e Pierre Gasly.

Al termine delle qualifiche, a conquistare la pole position del Gran Premio del Canada è stato George Russell con un tempo di 1:12.000. Lo stesso crono è stato segnato anche da Max Verstappen ma il pilota della Mercedes l’ha segnato prima e dunque la prima posizione spetta a lui con l’olandese al suo fianco. Terza posizione per Lando Norris che precede il compagno di squadra Oscar Piastri e Daniel Ricciardo. Concludono la top 10 del Q3 Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll ed Alexander Albon.

F1. Qualifiche GP Canada 2024: cronaca LIVE 23:00 - Pole position per George Russell con un tempo di 1:12.000 a parimerito con Max Verstappen che partirà secondo. Alle loro spalle le due McLaren di Norris e Piastri davanti a Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Lance Stroll ed Alexander Albon 22:59 - Ultimo tentativo per tutti i piloti 22:54 - Russell sale in seconda posizone con Hamilton alle spalle 22:52 - Max Verstappen si prende la pole provvisoria davanti a Piastri ed Alonso. Hamilton e Russell scendono in pista con rossa usata per effetturare comunque il doppio tentativo 22:49 - Inizia il Q3 con la Mercedes che resta ai box optando per un unico tentativo 22:41 - Russell, Hamilton e Norris si prendono le prime posizioni. Clamorosamente escluse le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz insieme a Sargeant, Magnussen e Gasly 22:38 - Tsunoda si migliora e sale in seconda posizione mentre Norris si prende la prima 22:31 - Russell segna il miglior crono con Piastri, Hamilton e Leclerc alle spalle mentre Verstappen è il pilota sul filo 22:29 - Piastri abbassa il tempo e si prende la prima posizione con 1:12.462 mentre Verstappen è stato notato per aver preso la posizione in pit lane 22:28 - Arrivano i primi giri lanciati con le due Mercedes a dettare il passo con Hamilton e Russell, seguiti da Magnussen 22:25 - Inizia il Q2 mentre la pioggia inizia ad aumentare 22:19 - Max Verstappen si prende la pole position provvisoria del Q1 precedendo Yuki Tsunoda, fresco di rinnovo, e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Albon davanti a Piastri, Norris, Russell, Sainz, Sargeant e Stroll. Leclerc 11esimo. Gli esclusi sono: Perez, Bottas, Ocon, Hulkenberg e Zhou 22:15 - Tutti i piloti sono tornati in pista per l'ultimo tentativo mentre Max Verstappen si lamenta del cambio. La pista continua ad evolversi con Lando Norris che sale in prima posizione davanti a Russell e Stroll 22:11 - Russell si prende il miglior tempo precedendo Verstappen e Lewis Hamilton 22:08 - A dieci minuti dalla fine Verstappen si prende la prima posizione davanti a Norris, Stroll, Leclerc e Magnussen; Sainz è crollato in 11esima posizione. Stroll ha impattato con i muretti 22:06 - La pista si evolve e Geore Russell si prende la prima posizione. Charles Leclerc a rischio in 15esima posisione mentre Sainz sale in quarta 22:04 - Iniziano ad essere segnati i primi tempi con Norris che si piazza davanti a Max Verstappen e Sergio Perez con un crono di 1:14.585 22:00 - La sessione di qualifica è iniziata con una leggera pioggerella a bagnare la pista di Montreal

La parentesi dell’appuntamento monegasco è ormai alle spalle e la Formula 1 prosegue il viaggio del campionato 2024, anche se l’interesse è già spostato al futuro con il nuovo regolamento tecnico del 2026 che è stato presentato ieri e le ultime notizie di mercato piloti con l’addio di Esteban Ocon ad Alpine, il rinnovo di Sergio Perez con Red Bull e Carlos Sainz in attesa di sviluppi, anche se ha allontanato l’ipotesi Williams e Toto Wolff ha escluso la possibilità di vederlo in Mercedes il prossimo anno. Nella giornata di ieri nelle FP1 ha dettare il passo è stato Lando Norris che ha poi lasciato spazio a Fernando Alonso nelle FP2, mentre quest’oggi il più veloce in pista è stato Lewis Hamilton.

L’obiettivo dei team era quello di scendere in pista nelle libere per collezionare quanti più dati possibili sul nuovo asfalto, che rimane comunque molto simile al precedente, poco rugoso e drenante. Oggi in particolare hanno avuto modo di vedere il comportamento delle varie mescole su pista asciutta data la pioggia scesa su Montreal nella giornata di ieri, anche se le condizioni meteo avverse potrebbero ripresentarsi nel proseguo di weekend di gara in Canada, anche durante le qualifiche. Dato il poco tempo a disposizione per la simulazione del giro veloce, i dati a disposizione dei team sono insufficienti per fare delle previsioni su quali potrebbero essere gli assetti i n pista nel corso della sessione cronometrata del Canada. Charles Leclerc, vincitore dell’ultimo Gran Premio a Montecarlo, si è lamentato con Bryan Bozzi della bassa velocità della sua SF-24, e meglio non se la passa neanche il compagno di squadra Carlos Sainz, che ha concluso solamente in 12esima posizione le FP3, mentre il monegasco in decima.

