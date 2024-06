F1. George Russell vince un tumultuoso Gran Premio d'Austria 2024! Contatto tra Verstappen e Lando Norris, costretto al ritiro

Un Gran Premio d'Austria 2024 di fuoco con George Russell che vince dopo che Max Verstappen e Lando Norris hanno mandato in fumo la gara con un contatto che è costato il ritiro al pilota McLaren. Sul podio Oscar Piastri in seconda posizione e Carlos Sainz in terza. Leclerc fuori dalla zona punti per un contatto al via

E' stato letteralmente un Gran Premio d'Austria 2024 di fuoco, non per le alte temperature ma per quello che è accaduto nel finale di gara. Max Verstappen e Lando Norris si stavano dando battaglia per la prima posizione ma una difesa troppo offensiva dell'olandese ha portato al contatto tra la Red Bull e la McLaren. Entrambi hanno avuto una foratura e dei danni ma ad aver avuto la peggio è stato il numero #4 che è stato costretto al ritiro. Ad approfittarne è stato George Russell che è salito dalla terza alla prima posizione conquistando così la vittoria. Sul podio sono saliti anche Oscar Piastri e Carlos Sainz in seconda e terza posizione. Delusione per Charles Leclerc che ha concluso undicesimo, fuori dalla zona punti, per via di un contatto al via tra la sua Ferrari e la vettura dell'australiano del team di Woking.

Partenza a fionda per Max Verstappen che mantiene la leadership su Lando Norris e George Russell, che non hanno potuto far altro che accodarsi negli scarichi della Red Bull numero #1. Carlos Sainz ha perso subito la posizione su Lewis Hamilton, spingendolo fuori pista, motivo per cui questo sorpasso è stato notato ma con la decisione della direzione gara di non proseguire con un’investigazione nel momento in cui il sette volte campione del mondo ha restituito la quarta posizione al madrileno della Ferrari. Un inizio gara disastroso per Charles Leclerc che è stato subito passato da Oscar Piastri e Sergio Perez. L’ala anteriore della monoposto del monegasco ha urtato con la posteriore dell’australiano danneggiandola e venendo costretto ad un pit stop per sostituirla, uscendo di conseguenza in penultima posizione e mandando in fumo le speranze di lasciare l’Austria con un risultato migliore dopo i disastrosi weekend del Canada e della Spagna.

All’undicesimo dei 71 previsti è iniziato il valzer dei pit stop per una sosta anticipata in quanto il degrado delle gomme medie si è dimostrato essere maggiore del previsto per passare alla mescola più dura messa a disposizione dalla Pirelli, mentre Fernando Alonso ha optato per un secondo set di medie, sbloccando l’obbligo di cambio mescola in una seconda con le hard. Fernando Alonso ha ricevuto dieci secondi di penalità per un contatto con Zhou Guanyu, finito fuori pista in salita di curva 3. Cinque secondi di penalità anche per Lewis Hamilton che ha toccato la linea bianca d’ingresso di pit lane con la sua gomma anteriore; mossa fatta notare da un attendo Oscar Piastri con il dente avvelenato con la direzione gara per il giro cancellato per track limits nelle qualifiche di ieri. Fioccano penalità con cinque secondi anche a Sergio Perez per eccesso di velocità in pit lane, mentre la FIA ha deciso di non proseguire l’investigazione ai danni di Max Verstappen per unsafe realise che ha danneggiato la sosta di Lando Norris. Scintille anche in Alpine con Pierre Gasly che, dopo aver superato Fernando Alonso, è stato spinto fuori dalla pista dal compagno di squadra Esteban Ocon in salita di curva 3.

Finale infuocato al Red Bull Ring. Max Verstappen è rientrato ai box per effettuare, teoricamente l'ultima sosta, ma un problema alla posteriore sinistra gli ha fatto perdere tempo prezioso su Lando Norris che ne ha subito approfittato anche se a sua volta si era fermato per il pit stop. Un continuo botta e risposta tra i due che è poi esploso al 65esimo giro in salita di curva 3. L’olandese ha tentato una difesa estrema mentre il britannico chiudeva il sorpasso finendo con un contatto che ha messo entrambi fuori gioco con forature e danni. Ad aver avuto la peggio è stato Norris che è stato costretto al ritiro mentre Verstappen ha avuto una penalità di 10 secondi per quel sorpasso. Come dice il detto “tra i due litiganti il terzo gode”, ad approfittarne è stato George Russell che dalla terza posizione è salito in prima conquistando la vittoria. Sul podio insieme al pilota Mercedes sono salti Oscar Piastri e Carlos Sainz. Quarta posizione per Lewis Hamilton che precede Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly a concludere la top 10. Fuori dalla zona punti Charles Leclerc, seguito da Esteban Ocon, Lance Stroll, Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, Fernando Alonso, Logan Sargeant e Lando Norris ritirato.

F1. Risultati GP Austria 2024 George RUSSELL Mercedes Oscar PIASTRI McLaren Carlos SAINZ Ferrari Lewis HAMILTON Mercedes Max VERSTAPPEN Red Bull Racing Nico HULKENBERG Haas F1 Team Sergio PEREZ Red Bull Racing Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team Daniel RICCIARDO RB Pierre GASLY Alpine Charles LECLERC Ferrari Esteban OCON Alpine Lance STROLL Aston Martin Yuki TSUNODA RB Alexander ALBON Williams Valtteri BOTTAS Kick Sauber Guanyu ZHOU Kick Sauber Fernando ALONSO Aston Martin Logan SARGEANT Williams Lando NORRIS McLaren DNF

F1. GP Austria 2024: cronaca LIVE 16:28 - George Russell vince un tomultoso Gran Premio d'Austria 2024! Sul podio in seconda posizione Oscar Piastri che precede Carlos Sainz. Ai piedi del podio Lewis Hamilton seguito da Max Verstappen, Nico Hulkenberg, Sergio Perez, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo e Pierre Gasly. Undicesimo fuori dalla zona punti Charles Leclerc 16:23 - 10 secondi di penalità a Verstappen per il sorpasso troppo aggressivo su Norris, costretto al ritiro per i troppi danni 16:22 - Bandiera verde: riprende la lotta 16:20 - Verstappen ai box monta soft e rientra quinto mentre Norris ha la peggio ed è costretto al ritiro. Russell è il nuovo leader con Piastri alle spalle che ha superato Carlos Sainz. Virtual Safety Car per troppi detriti in pista 16:18 - Contatto tra Lando Norris e Max Verstappen. Foratura e danni per entrambi. Penalità di 5 secondi per Norris per track limits 16:17 - Norris supera Verstappen nuovamente in curva 3 ma l'olandese finisce fuori e si riprende la posizione 16:14 - Lando Norris si lamenta di Verstappen che si muove in fase di frenata. Notato per track limits 16:11 - Norris supera Verstappen ma finisce lungo per un bloccaggio e l'olandese riprende la testa della gara 16:10 - Lotta per la vittoria tra Max Verstappen e Lando Norris e per il podio tra George Russell, Carlos Sainz ed Oscar Piastri per il podio. Bandiera bianconera per Norris che con un altro track limits ricerverà 5 secondi di penalità 16:05 - Quarto pit stop per Charles Leclerc che rientra 18esimo con gomma media. Sosta anche per Hamilton che è adesso sesto. Lando Norris ha adesso DRS da Verstappen 16:03 - Verstappen ai box e monta set di medie usate che ha problemi con un pit stop lungo e rientra prima con Norris alle sue spalle, entrato a sua volta per la sosta con gomma hard nuova. Il distacco tra i due si assottiglia ulteriormente 16:00 - Corpo a corpo tra Hamilton e Piastri con il pilota McLaren che ha la meglio e conquista la terza posizione 15:59 - Russell ai box per montare gomma hard come Hamilton che rientrano rispettivamante in terza e quinta posizione. Ai box anche Sainz che rientra sesto con gomma media 15:57 - Penalità per Albon per aver toccato la linea d'ingresso della pit-lane come Hamilton 15:51 - Notato il sorpasso di Ocon su Gasly 15:45 - Pierre Gasly buttato fuori pista dal compagno di squadra Esteban Ocon in salita di curva 3 15:43 - Terzo pit stop per Leclerc che monta un altro set di gomme medie al 35esimo dei 71 giri. Nessuna penalità per Max Verstappen 15:42 - Iniziano i problemi ai freni per Carlos Sainz con il muretto box che gli chiede di fare lift & coast 15:41 - Cinque secondi di penalità per Perez 15:39 - Investigato anche Sergio Perez per eccessiva velcità in pit-lane 15:35 - Toto Wolff via team radio ad Hamilton: "Devi dare tutto" 15:33 - Verstappen sotto investigazione 15:32 - 10 secondi di penalità ad Alonso per il contatto con Zhou e 5 ad Hamilton per il passaggio sulla linea bianca della pit-lane. Piastri ai box mentre Verstappen è stato notato per unsafe realise dopo il pit stop ai danni di Lando Norris 15:31 - Pit-stop in contemporanea per Hamilton e Sainz che rientrano in quinta e sesta posizione. Ai box anche Verstappen e Norris che rientrano rispettivamente in seconda e terza posizione alle spalle di Oscar Piastri che deve ancora fermarsi 15:29 - Oscar Piastri avverte tramite team radio che Lewis Hamilton, entrando ai box per la sosta, ha toccato la linea d'ingresso della pit-lane e viene notato 15:26 - Contatto tra Ferdando Alonso e Zhou Guanyu che finisce fuori pista 15:22 - Leclerc nuovamente ai box per togliere le hard e montare un set di medie nuove 15:16 - Inizia il valzer dei pit stop con Magnussen e Ricciardo ai box per montare gomma hard all'11esimo dei 71 giri previsti 15:15 - Nessuna investigazione per Hamilton in quanto ha deciso di restituire la posizione a Sainz ancora prima della decisione finale della direzione gara 15:11 - Corpo a corpo tra Oscar Piastri e Sergio Perez con l'australiano che difende in curva 4 e mantiene la sesta posizione. Bagarre anche tra Carlos Sainz e Lewis Hamilton 15:10 - Carlos Sainz supera Lewis Hamilton e sale in quarta posizione 15:07 - Notato il contatto tra Carlos Sainz e Lewis Hamilton al via 15:06 - Botta e risposta tra Lewis Hamilton e George Russell. Il sette volte campione del mondo chiude il sorpasso che il #63 si riprende subito la terza posizione 15:03 - Si spengono i semafori del Gran Premio d'Austria 2024! Ottimo spunto di Max Verstappen che mantiene la leadership su Lando Norris e George Russell. Contatto tra Carlos Sainz e Lewis Hamilton che prende la posizione sul madrileno. Leclerc rimane imbottigliato nel traffico e viene superato da Piastri, con cui ha avuto un contatto e Perez. Danni alla sua ala anteriore, costretto al pit stop e a rientrare in penultima posizione 15:00 - Inizia il giro di formazione. Tutti i piloti hanno scelto gomme media, mentre Zhou Guanyu, che parte dalla pit lane, ha optato per le hard

Solamente sette giorni fa stava per andare in archivio la parentesi spagnola, ma la Formula 1 corre veloce ed è già pronta per tornare in pista per l’undicesimo appuntamento stagionale. Infatti, questa domenica andrà in scena il Gran Premio d’Austria 2024. Dopo la Cina, abbiamo ritrovato qui al Red Bull Ring il format Sprint che è stato interamente dominato da Max Verstappen, pole man delle qualifiche per la mini-gara da 100 km e della gara lunga di oggi, oltre ad essere stato il vincitore della Sprint Race di ieri.

Nel cuore della Stiria, a Spielberg, cove sorge il Red Bull Ring, tappa di casa per i campioni del mondo, il tre volte campione del mondo ha dimostrato quanto il suo talento faccia la differenza. Il progetto della RB20, rimasto orfano con l’addio di Adrian Newey al team di Milton Keynes, non ha proseguito la scia di dominio della monoposto della scorsa stagione, ma questo non ha messo in pericolo Max Verstappen. È lui a fare il miracolo in pista, strappando fin da subito il biglietto per la vittoria anche se, rispetto ai precedenti campionati, la lotta si è fatta più affiatata. Nessun distacco che gli permettesse di fare un pit stop all’ultimo per il giro veloce, come accaduto nel 2023, in quanto le due McLaren gli sono costantemente alle calcagna.

Infatti, il team di Woking, forte dei costanti aggiornamenti alla MCL38, si è dimostrato essere l’anti-Max Verstappen. Lando Norris ed Oscar Piastri si avvicinano sempre di più all’olandese anche se manca un piccolo step per arrivare al gradino più alto del podio. Il numero #4, che a Spielberg si è presentato con una forte influenza, non è riuscito a lasciare da parte le “immagini di guerra” della partenza sbagliata della settimana scorsa a Barcellona che gli è costata la vittoria. Anzi, si sono aggiunte anche quelle del sorpasso subito dal compagno di squadra subito dopo quello dell’olandese, che gli ha fatto perdere sia la leadership della Sprint che la seconda posizione. Un “pasticcio da dilettante” l’ha definito Norris. Questo fa capire quanto il britannico sia severo con sé stesso che non si sia ancora sbloccato definitivamente dopo il primo trionfo in carriera in Formula 1 a Miami. Oscar Piastri, invece, è un talento puro, su questo non ci sono dubbi, ma deve ancora capire come essere più aggressivo, soprattutto con Max Verstappen quando si parla di sorpassarlo per la prima posizione. La sua quella di oggi sarà una gara in salita perché dovrà rimontare dalla settima posizione dopo che il suo giro buono, che lo aveva portato in terza, alle spalle di Norris, è stato cancellato per track limits.