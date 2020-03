2020: ecco le nuove scadenze estese di bollo, esami patente, foglio rosa, assicurazioni e multe

Sono giorni intensi per chi gestisce il mondo formale dietro alla mobilità. Vi abbiamo appena aggiornato sulla ancora poco chiara questione bollo auto (a questo link) ma sono tante, per un automobilista, le scadenze da rispettare nel corso di un anno. Anche quelle per chi non è ancora patentato, ma in dirittura d’arrivo per ottenerla, la licenza di guida.

Riepilogo scadenze e proroghe

Per fare chiarezza, secondo le regole valide oggi, fine marzo 2020, sintetizziamo qui a seguire le principali variazioni di termine utile per fare la patente, pagare l’assicurazione o anche delle multe. Il motivo logico, derivante dal Coronavirus, è per molte scadenze la chiusura di molti uffici della Motorizzazione.

PATENTE. Le patenti che scadono dal 17 marzo 2020, sono prorogate al 31 agosto 2020. La Carta di Qualificazione Conducente (patenti C/C+E, D/D+E) sarà in scadenza solo a partire dal 30 giugno. Gli esami di conseguimento patente, al momento sospesi, devono essere prenotati alla Motorizzazione e si svolgeranno successivamente a tale data ed entro 6 mesi dalla presentazione della domanda senza necessità di ulteriore richiesta. I permessi provvisori di guida, il foglio rosa, sono prorogati al 30 giugno 2020 (foglio rosa originario però deve essere con termine entro 30 aprile).

MULTE. Fino al prossimo 3 aprile, ma il termine potrebbe essere esteso da nuovi Decreti, sono sospese le scadenze dei classici 60 giorni per pagamento multe, con i 30 giorni per la presentazione del ricorso. I termini riprenderanno a decorrere dal giorno di riattivazione della norma: a oggi il 4 aprile.

ASSICURAZIONI. Esteso il tempo per rinnovare e pagare le assicurazioni, di auto e moto in Italia. Con le norme di emergenza, fino al 31 luglio 2020 i giorni di copertura dopo scadenza salgono a 30, raddoppiando la classica misura delle due settimane.

BOLLO AUTO. Molti enti, tra cui Regione Lombardia, Emilia e Piemonte, hanno prorogato il termine di validità per i bolli auto in scadenza durante questi mesi, fino a maggio, arrivando a fine giugno 2020.

REVISIONE. Tutti i veicoli da sottoporre a revisione entro il 31 luglio 2020, potranno circolare fino al 31 ottobre 2020.