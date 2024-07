Auto non assicurate: quasi 3 milioni di italiani non hanno pagato nel 2023, le regioni più a rischio

I dati sono preoccupanti: in alcune regioni d'Italia un'auto su 10 non è assicurata, con un'evasione di 1,2 miliardi di euro Cosa si fa in caso di incidente?

di Carlo Bellati







L'assicurazione obbligatoria in Italia, tanto obbligatoria non è se nel 2023 sono stati registrati dall'ANIA (l'associazione delle imprese assicuratrici) più di 2,8 milioni di auto prive di assicurazione, con un netto aumento rispetto agli anni precedenti. In pratica su tutto il parco circolante il 6% non ha alcuna polizza, cosa che ovviamente è, oltre che illegale, a grandissimo rischio per chi subisce dei danni alle persone o all'auto. Oltretutto questa evasione ammonta a oltre 1,2 miliardi di euro di mancati pagamenti. La diffusione di questo fenomeno non è uniforme in tutta Italia: si va dal minimo della Valle D'Aosta dove sono circa 16.000 le auto non assicurate fino al massimo della Lombardia con 395.000 auto non assicurate. Il fenomeno assume un'incidenza molto alta al Sud rispetto al parco circolante, Ecco la tabella secondo i dati di Ania e Segugio.it. Va precisato che in questi numeri potrebbero risultare anche molte auto che non sono state radiate dal PRA o sono non circolanti.

Auto immatricolate senza assicurazione per regione Valle d'Aosta 16000 Molise 17000 Basilicata 26000 Friuli-Venezia Giulia 35000 Umbria 37000 Trentino-Alto Adige 57000 Liguria 58000 Marche 59000 Abruzzo 61000 Sardegna 70000 Calabria 116000 Toscana 152000 Veneto 152000 Emilia-Romagna 165000 Puglia 182000 Piemonte 192000 Sicilia 315000 Lazio 334000 Campania 378000 Lombardia 395000

Naviga su Automoto.it senza pubblicità 1 euro al mese

La percentuale per area: più evasione al Sud La diffusione dei veicoli non assicurati non è omogenea sul territorio, in particolare in termini di incidenza sul parco circolante. A fronte di un’incidenza nazionale del 6%, si registra un dato inferiore alla media solo al Nord, con il 4,6%, in linea con la media al Centro e nettamente al di sopra nelle Isole e nel Sud. Nello specifico, l’incidenza è particolarmente alta al Sud, dove raggiunge l’8,6% del parco circolante, con un picco dell’11% in Campania.

Cosa fare in caso d'incidente con auto non assicurata (o che fugge) In caso accada di fare un incidente con un'auto che non ha l'assicurazione, oppure che fugge ci si deve rivolgere subito al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, un istituto che è deputato al risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati o non assicurati, seguendo questa procedura per il risarcimento che fa capo a varie imprese assicuratrici suddivise per aree il cui elenco si trova qui. Attenzione, il Fondo non risarcisce i danni che possono venire causati in un parcheggio da un'auto non identificata e c'è una differenza fra chi ha provocato l'incidente: se l'altro veicolo viene individuato ma non ha l'assicurazione è previsto il risarcimento sia per danni alla persona sia per danni alle cose. Se il veicolo è scappato e il guidatore non individuato vengono risarciti integralmente solo i danni alle persone. Solo in caso di gravi lesioni (invalidità permanente superiore al 9%) è previsto un risarcimento anche per i danni all'auto e alle cose con applicazione di una franchigia di euro 500.