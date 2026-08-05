Auto usate, verifiche in aumento del 59%: una su due ha qualcosa da chiarire

Prima di partire per le vacanze o di riprendere la routine di settembre, gli italiani comprano sempre più usato. Ma il numero di controlli sullo storico dei veicoli è esploso, e i dati raccontano perché.

di Marco Rampon

IG: @marcorampon







L'estate 2026 ha portato con sé un fenomeno che merita attenzione: mai come quest'anno chi valuta un'auto usata ha voluto sapere esattamente da dove arriva. Secondo l'analisi di CARFAX, tra l'inizio di maggio e la metà di luglio è stato generato quasi il 34% di tutti i report sullo storico dei veicoli prodotti dall'inizio dell'anno, con una crescita del 59% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un balzo che fotografa due cose insieme: la voglia di comprare e la paura di sbagliare. A muoversi più di tutti è la Lombardia, da sola responsabile di quasi il 30% delle verifiche nazionali. Il resto del Paese segue, ma il baricentro della prudenza resta al Nord.

Nove anni e 122.000 chilometri: l'identikit dell'usato che interessa Le automobili passate al setaccio hanno in media 9 anni di vita e 122.000 chilometri sul contachilometri. Non vetture giovani, quindi, ma nemmeno relitti: la fascia in cui il prezzo scende abbastanza da convincere e la storia pregressa diventa determinante. Un dettaglio in particolare spiega l'aumento dei controlli: il 14% dei veicoli verificati risulta importato dall'estero. Su queste auto la ricostruzione del passato non può fermarsi ai confini italiani, perché una parte consistente della loro vita si è svolta altrove.

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Il diesel resiste, ma le ibride corrono Il gasolio rimane la motorizzazione più cercata nell'usato, con il 43% delle verifiche, però il segnale interessante sta nella direzione del movimento: un anno fa la quota era del 47%. A guadagnare terreno sono le ibride, salite al 13% dal 9% dell'estate 2025, e le elettriche, raddoppiate dall'1% al 2%. Numeri ancora contenuti in valore assoluto, ma che confermano come l'elettrificazione stia entrando nel mercato di seconda mano con la stessa progressione con cui è entrata nel nuovo, con qualche anno di ritardo fisiologico.

Fiat domina la classifica, ma la sorpresa arriva da Monaco Il marchio torinese guida le ricerche con l'11%, davanti ad Audi e Mercedes-Benz (entrambe al 9%), BMW (8%) e Volkswagen (7%).

Marchi più verificati dagli italiani

Sui singoli modelli la Fiat Panda conferma il suo status di istituzione nazionale: è la più verificata in assoluto con il 4% delle ricerche, dieci anni di età media e 99.000 chilometri. La vera sorpresa arriva subito dopo, con la gamma BMW Serie X al 3%, più giovane (7 anni) ma già a 124.000 chilometri. Chiude il podio la Fiat 500 (2%), seguita da Volkswagen Golf e Mercedes-Benz Classe A.

Modelli più verificati dagli italiani

La presenza di un SUV premium tedesco accanto alle city car italiane racconta un mercato a due velocità: da una parte chi cerca la seconda auto per la città, dall'altra chi punta a un modello di segmento superiore accettando un chilometraggio importante pur di rientrare nel budget.

Il dato che pesa: il 52% ha almeno un elemento da approfondire Qui la fotografia cambia tono. Più della metà delle auto verificate quest'estate, il 52%, presenta almeno un elemento che meriterebbe un supplemento di indagine. Nel dettaglio, il 43% ha almeno un incidente o un danno registrato, mentre nel 2% dei casi emerge un'incoerenza nella progressione dei chilometri, situazione che può indicare un'alterazione del contachilometri oppure un semplice errore di registrazione dei dati. Scendendo nei singoli modelli, BMW Serie X e Mercedes-Benz Classe A superano entrambe il 50% di esemplari con danni registrati, davanti alla Volkswagen Golf (46%). Le due Fiat si collocano sul versante opposto: 500 al 42% e Panda al 34%, la più "pulita" del gruppo.

Perché anno e chilometri non bastano più L'indicazione che emerge dai dati è netta: gli indicatori classici usati per valutare un'auto di seconda mano, ovvero anno di immatricolazione, chilometraggio e nome sul cofano, oggi spiegano solo una parte della storia. Come sottolinea Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, "ogni automobile ha una storia diversa": sinistri pregressi, passaggi di proprietà, importazioni e incongruenze nel contachilometri sono le informazioni che spostano davvero l'ago della bilancia, sia sul prezzo sia sulla serenità dei chilometri successivi. Detto altrimenti, l'aumento del 59% delle verifiche non è il sintomo di un mercato più rischioso, ma di acquirenti più smaliziati. Ed è probabilmente la notizia migliore di questa estate dell'usato.