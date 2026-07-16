Autovelox, il decreto finisce già sotto accusa: esposto in Procura contro Salvini e ricorso al Tar sul Tutor

Tre giorni. Tanto è durata la tregua sugli autovelox . Il decreto ministeriale entrato in vigore domenica 12 luglio, quello che l'Italia aspettava da trentaquattro anni, avrebbe dovuto mettere ordine nel far west delle multe da rilevamento automatico . Invece ha già acceso due nuovi fronti: un esposto alla Procura di Roma contro il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e un ricorso al Tar del Lazio che riguarda il sistema Tutor .

L'esposto di Altvelox: 207 pagine contro il ministro e tre dirigenti

A muoversi è Altvelox, l'associazione nazionale utenti della strada, che ha depositato presso i carabinieri di Castelfranco Veneto un atto corposo: 30 fogli e 16 allegati, per un totale di 207 pagine. Nel mirino finiscono il ministro Salvini e tre dirigenti del Mit, firmatari, secondo l'associazione, dei documenti alla base dell'articolo 6 e dell'Allegato B del decreto. Il perimetro è ampio e coinvolge chiunque abbia formato, validato o utilizzato quegli atti, dai funzionari del Tavolo tecnico ai consulenti privati.

Le ipotesi indicate nel verbale, tutte da verificare e non accertate, sono pesanti: omissione di atti d'ufficio, falso ideologico e truffa. Sarà la Procura di Roma a stabilire se esistano gli estremi per procedere. Copia degli atti è stata inviata anche alla Corte dei conti, all'Anac e alla Presidenza del Consiglio.