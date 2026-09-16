Cos’è questa storia delle 5 Lamborghini sequestrate perché andavano troppo piano (e che problemi hanno a Manchester con le Lambo)

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Una carovana di supercar, cinque Lamborghini e una Mercedes Classe G, si è trasformata in un intervento della polizia sulle autostrade intorno a Manchester. La vicenda risale alla sera del 2 settembre, quando la Greater Manchester Police ha ricevuto diverse segnalazioni relative a un gruppo di auto ad alte prestazioni che, secondo quanto riferito dagli agenti, alternava velocità elevate, cambi di corsia, sgommate e altre manovre pericolose a improvvisi rallentamenti. Il dato che ha fatto il giro del mondo è proprio quest'ultimo: in alcuni momenti le Lamborghini sarebbero scese fino a circa 17 miglia orarie, pari a 27 km/h, su un'autostrada. Non è quindi la velocità massima delle Huracán ad aver fatto scattare il sequestro, ma il comportamento complessivo della carovana e il rischio creato per gli altri utenti della strada.
Multiple reports of different coloured Lambos being driven Anti socially this weekend at Bolton, all now identified. Orange felt it was a great idea to race up to a Police scene revving engine loudly at 4am. Driver reported due care offence and given s59 warning. #noBULLtaken pic.twitter.com/DyXql6QYZf— GMP Traffic (@gmptraffic) May 29, 2023
Nelle ultime ore è emersa la notizia che a Manchester la polizia ha sequestrato cinque Lamborghini perché, secondo gli agenti, venivano utilizzate in modo pericoloso e antisociale sulla rete autostradale. I fatti sono avvenuti il 2 settembre 2026, quando la carovana è stata inizialmente segnalata sulla M66: le auto avrebbero viaggiato a velocità elevate, cambiato corsia in maniera irregolare, effettuato wheelspin e sgommate e, in alcuni momenti, rallentato fino a circa 27 km/h. La polizia ha poi individuato il gruppo sulla M62. Due delle Lamborghini sono state fermate mentre stavano uscendo dall'autostrada, mentre gli altri veicoli sono stati successivamente bloccati nella zona di Rochdale, utilizzando quelle che la GMP definisce tattiche specialistiche. Alla fine sono state sequestrate cinque Lamborghini e una Mercedes G-Wagon. I conducenti sono stati inoltre perseguiti per diversi reati legati alla guida.
Il provvedimento è stato applicato utilizzando la Section 59 del Police Reform Act 2002, una norma che consente alla polizia britannica di intervenire nei confronti dei veicoli utilizzati in maniera antisociale o pericolosa. Un elemento particolarmente importante è che le recenti modifiche alla normativa permettono agli agenti, in determinate circostanze, di sequestrare immediatamente il veicolo senza dover prima emettere un avvertimento. È proprio questo strumento che la Greater Manchester Police ha deciso di utilizzare nel caso delle cinque Lamborghini. Il Chief Inspector Danny Kabal, responsabile del Transport Policing and Crime Command, ha sottolineato che le strade non possono essere utilizzate come una pista e che chi mette in pericolo gli altri rischia il sequestro dell'auto e il procedimento per le infrazioni commesse.
La cosa interessante, però, è che non si tratta affatto del primo caso di Lamborghini sequestrata nella zona di Manchester. Anzi, nel 2026 gli episodi si sono susseguiti a distanza di poche settimane. L'11 luglio, sempre nella Greater Manchester, la polizia aveva sequestrato una Lamborghini dopo segnalazioni relative a auto sportive utilizzate come se le strade fossero una pista da gara. Poche settimane dopo, ad agosto, un'altra Lamborghini, questa volta di colore viola, è stata portata via con un carro attrezzi dopo che gli agenti avevano contestato al conducente un comportamento caratterizzato anche da eccessivi colpi di acceleratore e revving del motore. Il 26 agosto è arrivato un altro episodio ancora: a Bolton, una Lamborghini arancione è stata sequestrata dopo una segnalazione per una presunta gara tra auto potenti; secondo la polizia, il conducente avrebbe accelerato e perso il controllo della vettura proprio davanti a un'auto della polizia. Anche in quel caso è stata applicata la Section 59.
La storia, quindi, è più ampia del singolo episodio delle cinque Lamborghini sulla M66 e sulla M62. Non ci sono però elementi sufficienti per affermare che le stesse cinque Huracán siano state sequestrate più volte: le fonti documentano piuttosto una serie di casi distinti che hanno coinvolto Lamborghini diverse nella stessa area. Il fenomeno, inoltre, non è completamente nuovo nemmeno guardando indietro nel tempo: già nel 2023 la Greater Manchester Police aveva sequestrato due Lamborghini dopo segnalazioni di guida antisociale a Bolton, arrivando a contestare anche l'uso dei veicoli in modo tale da provocare allarme, disagio o disturbo. Insomma, il curioso caso delle Lamborghini che sulla M66 sono arrivate a viaggiare a 27 km/h si inserisce in una storia più lunga: a Manchester e dintorni le supercar sono da tempo sotto particolare attenzione quando vengono utilizzate per sgommate, accelerazioni, rumori molesti, gare improvvisate o manovre considerate pericolose.