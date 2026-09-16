Cos’è questa storia delle 5 Lamborghini sequestrate perché andavano troppo piano (e che problemi hanno a Manchester con le Lambo)

Cinque Lamborghini Huracán e una Mercedes Classe G sono state sequestrate dalla polizia di Greater Manchester dopo una serie di manovre considerate pericolose sulla M66 e sulla M62. Il dettaglio più curioso? In alcuni momenti il gruppo procedeva a soli 27 km/h. E non è nemmeno la prima volta che una delle Lamborghini finisce nel mirino della polizia nella zona di Manchester.

Una carovana di supercar , cinque Lamborghini e una Mercedes Classe G, si è trasformata in un intervento della polizia sulle autostrade intorno a Manchester . La vicenda risale alla sera del 2 settembre, quando la Greater Manchester Police ha ricevuto diverse segnalazioni relative a un gruppo di auto ad alte prestazioni che, secondo quanto riferito dagli agenti, alternava velocità elevate, cambi di corsia, sgommate e altre manovre pericolose a improvvisi rallentamenti. Il dato che ha fatto il giro del mondo è proprio quest'ultimo: in alcuni momenti le Lamborghini sarebbero scese fino a circa 17 miglia orarie, pari a 27 km/h , su un'autostrada. Non è quindi la velocità massima delle Huracán ad aver fatto scattare il sequestro, ma il comportamento complessivo della carovana e il rischio creato per gli altri utenti della strada.

Il sequestro delle cinque Lamborghini

Nelle ultime ore è emersa la notizia che a Manchester la polizia ha sequestrato cinque Lamborghini perché, secondo gli agenti, venivano utilizzate in modo pericoloso e antisociale sulla rete autostradale. I fatti sono avvenuti il 2 settembre 2026, quando la carovana è stata inizialmente segnalata sulla M66: le auto avrebbero viaggiato a velocità elevate, cambiato corsia in maniera irregolare, effettuato wheelspin e sgommate e, in alcuni momenti, rallentato fino a circa 27 km/h. La polizia ha poi individuato il gruppo sulla M62. Due delle Lamborghini sono state fermate mentre stavano uscendo dall'autostrada, mentre gli altri veicoli sono stati successivamente bloccati nella zona di Rochdale, utilizzando quelle che la GMP definisce tattiche specialistiche. Alla fine sono state sequestrate cinque Lamborghini e una Mercedes G-Wagon. I conducenti sono stati inoltre perseguiti per diversi reati legati alla guida.

Il provvedimento è stato applicato utilizzando la Section 59 del Police Reform Act 2002, una norma che consente alla polizia britannica di intervenire nei confronti dei veicoli utilizzati in maniera antisociale o pericolosa. Un elemento particolarmente importante è che le recenti modifiche alla normativa permettono agli agenti, in determinate circostanze, di sequestrare immediatamente il veicolo senza dover prima emettere un avvertimento. È proprio questo strumento che la Greater Manchester Police ha deciso di utilizzare nel caso delle cinque Lamborghini. Il Chief Inspector Danny Kabal, responsabile del Transport Policing and Crime Command, ha sottolineato che le strade non possono essere utilizzate come una pista e che chi mette in pericolo gli altri rischia il sequestro dell'auto e il procedimento per le infrazioni commesse.