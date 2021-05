Covid e spostamenti: da metà giugno 12 regioni bianche

L'Italia, attualmente in zona gialla, comincerà a colorarsi di bianco. A partire dal 31 maggio, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno le prime tre regioni a portarsi nell'area di rischio minimo, in cui non è previsto il coprifuoco e restano solo l'obbligo della mascherina, il distanziamento e la sanificazione. Ma se la curva dei contagi dovesse rimanere in calo, entro metà giugno potrebbero essere 12 le regioni in zona bianca. Per entrarvi, servono tre monitoraggi consecutivi con meno di 50 casi settimanali ogni 100.000 abitanti.

Il prossimo report, previsto per venerdì 28 maggio, dovrebbe certificare il passaggio di Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise in zona bianca da lunedì 31 maggio. Il 7 giugno, invece, potrebbe essere la volta di Abruzzo, Veneto, Liguria e Umbria, attualmente alla seconda settimana con dati compatibili con il passaggio in zona bianca. Dal 14 giugno potrebbero aggiungersi anche Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e provincia di Trento, in predicato di scendere sotto i 50 contagi.

In zona bianca, come anticipato, non vige il coprifuoco. Restano valide, invece, le misure anticontagio: sanificazione, distanziamento e mascherine. Al momento, restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese fiere e congressi, le attività in discoteca e la partecipazione di pubblico agli eventi al chiuso. Ma le regioni sono al lavoro per definire meglio le misure applicate in zona bianca, con linee guida precise.