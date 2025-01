Dieci più grandi Case auto del mondo: come sono andate nel 2024?

Volkswagen, leader indiscusso in Europa, ha consegnato circa 4,8 milioni di veicoli nel 2024, registrando un calo dell'1,4% rispetto all'anno precedente. In Germania, il marchio ha mantenuto una quota di mercato dominante del 19,1%, con modelli come Golf, T-Roc e Tiguan in cima alle preferenze. Nonostante il rallentamento in Cina (-8,3%), Volkswagen ha registrato crescite significative in Sud America (+21,1%) e Nord America (+18,4%), confermando l'importanza dei mercati emergenti. La gamma SUV ha rappresentato il 47% delle consegne totali, mentre le vendite di veicoli elettrici ID. hanno superato le 1,35 milioni di unità dal lancio nel 2019.

Anche Volvo Cars ha segnato un record nel 2024, con 763.389 unità vendute (+8% rispetto al 2023). Il marchio svedese ha brillato nel segmento elettrico, con un aumento del 54% nelle vendite di modelli completamente elettrici e del 16% nei plug-in hybrid. In Europa, le vendite sono cresciute del 25%, mentre gli Stati Uniti hanno registrato un lieve calo (-3%). Tra i modelli più venduti, spiccano l’XC60 con 230.853 unità e l’XC40/EX40.

SAIC Motor, gigante cinese dell'auto, ha raggiunto un record di 4,639 milioni di veicoli consegnati, grazie alla spinta delle vendite di veicoli a nuova energia (NEV), che hanno raggiunto le 1,234 milioni di unità (+9,9%). Il marchio MG ha ottenuto un successo particolare in Europa con oltre 240.000 veicoli ibridi venduti, nonostante le misure anti-sussidi dell'UE. Le partnership strategiche con Audi e Volkswagen hanno rafforzato la posizione di SAIC come leader tecnologico, grazie a innovazioni come batterie allo stato solido e sistemi di guida intelligente.

Tra gli altri protagonisti, Tesla ha introdotto un restyling della Model Y in Cina, con dettagli ispirati al Cybertruck, ma ha dovuto affrontare critiche per il design divisivo. Lamborghini, invece, ha annunciato l'addio alle versioni Urus S e Performante, puntando tutto sulla variante ibrida plug-in SE. BYD ha consolidato la sua presenza globale con il lancio dell’Atto 2 in Europa e innovazioni come la supercar Yangwang U9, capace di “saltare” ostacoli grazie al suo sistema di sospensioni avanzato.