Extreme E. Island X Prix: presto, avanti il pubblico! Gratis

Teulada, Sardegna, 3 Luglio. Lo scorso anno, in occasione del primo, debuttante Islanx X Prix a Capo Teulada, rimanemmo un po’ sorpresi quando, a domanda specifica, Alejando Agag , l’ideatore, organizzatore e promoter della Serie Extreme E dei Super SUV elettrici, ci aveva risposto: “Il pubblico? Ci piacerebbe, ma quando si parla di minimizzare l’impatto ambientale e di Co2, l’accesso indiscriminato degli spettatori è un problema vero, a meno di non far finta di niente e di staccare l’argomento dalla globalità dell’evento. Gli spettatori di solito si muovono da soli. Magari da lontano, non c’è un rapporto ottimizzato tra movimento e presenze. Comunque il pubblico è nei miei pensieri, ci stiamo lavorando e sono sicuro che ci arriveremo.”

Detto fatto, non è passato un anno e, seppure quasi all’ultimo minuto, è deciso: l’Island X Prix Sardegna 1 e Island X Prix 2, cioè in entrambe le date del 5-6 e 9-10 luglio, sarà aperto all’acceso del Pubblico. L’accesso, gratuito e regolamentato, si pensi che Capo Teulada è pur sempre una base addestrativa militare, è contingentato, e questo per mantenere anche questo aspetto dentro i confini di coerenza della Serie. Ci sarà un tetto massimo di spettatori ammessi, e sarà necessario un processo di registrazione e prenotazione per poter avere il “pass”. Il doppio Evento è stato diviso, dal punto di vista degli accessi del Pubblico, in 4 parti, Island X Prix 1 qualifiche e Finali mercoledì e giovedì, Island X Prix 2 Qualifiche e Finali sabato e domenica. Ciascuna procedura di prenotazione sarà riferita a una delle 4 date.