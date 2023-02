Furti auto: quali sono i modelli più rubati?

Secondo il report di LoJack, le sottrazioni di auto sono ormai quasi tornate a livelli pre-pandemia.

Se nel 2020 e nei primi mesi del 2021 il trend dei furti era diminuito a causa dei vari lockdown e degli stringenti controlli da parte delle Forze dell’Ordine, il 2022 ha registrato un +4% delle attività di furti delle auto.

Le cinque regioni, che insieme sono teatro di oltre 9 furti su 10, più colpite dalle sottrazioni di auto sono: Campania (33%), Lazio (24%), Puglia (21%), Lombardia (12%) e Sicilia (2%).

Le auto più rubate sono i SUV, che ormai corrispondono a quasi la metà dei furti totali (il 47%). Inoltre, solo tre anni fa, questa percentuale si fermava ad appena il 33%.

Entrando più nello specifico, nelle città di Roma e Milano, le sottrazioni dei Suv hanno raggiunto quasi la maggioranza e grazie al supporto di strumenti hi-tech (in primis attraverso la clonazione della chiave), oggi un furto di Suv su 3 è realizzato avvalendosi di questi supporti.

In Campania, i ladri delle auto prendono di mira soprattutto le utilitarie e molto spesso, le auto vengono successivamente restituite al proprietario con un pagamento di un riscatto.

Invece, per quanto riguarda la Puglia, le auto vengono rubate per vendere al mercato nero i vari pezzi di ricambio. Infatti, nel caso in cui non si riesce a recuperare l’auto entro 12 ore, è molto probabile che si possa trovare solo esclusivamente la carcassa del veicolo.