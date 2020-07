Gattino nel motore dell'Audi, ci pensano i Vigili del Fuoco di...Vicenza! [FOTOGALLERY]

E' salito sulla sua Audi pronto a mettersi in viaggio per oltre 200 km, ma ha sentito degli strani rumori provenire dal vano motore. Così è sceso per controllare e incastrato tra le varie componenti ha trovato un gattino. Ha provato da solo a liberarlo, ma poi è dovuto ricorrere all'intervento dei Vigili del Fuoco. Protagonista della vicenda un automobilista veneto che stava per mettersi in viaggio verso l'Emilia. I Vigili del Fuoco hanno dovuto smontare alcuni pannelli del sottoscocca dell'auto, lavorando per diverse decine di minuti. Fino a quando non sono riusciti a raggiungere la bestiola che si è fatta prendere senza problemi. Il gattino è poi stato affidato alle cure di una associazione di volontari che si occupa proprio di aiutare animali abbandonati.

