Geopolitica a 300 all'ora: perché cortocircuitare Ford punisce solo il mercato

Washington chiede a Ford di tagliare i ponti con la Cina. Ma nell’industria dell’auto, soprattutto sulle batterie, farlo dall’oggi al domani rischia di essere un boomerang. Tra sicurezza nazionale, transizione elettrica e dipendenza tecnologica, la domanda è una sola: si può costruire sovranità industriale a colpi di divieti, senza pagare un prezzo in competitività?

La pressione esercitata dall’amministrazione americana sui vertici della Ford – culminata nella richiesta esplicita di recidere ogni legame industriale e tecnologico con la Cina – non è una semplice sortita elettorale o un colpo di testa comunicativo. È la fotografia plastica di un cambio d'epoca: la fine della narrazione sulla globalizzazione dell'auto e l'inizio di una fase in cui la geopolitica impone le sue regole alla catena di montaggio.

Da una parte c’è la politica di Washington, che sbandiera la sicurezza nazionale e la tutela del lavoro interno per alzare barriere protettive. Dall’altra c’è un gigante industriale come Ford che risponde dati alla mano, ricordando di essere il primo datore di lavoro del settore negli Stati Uniti e precisando che l'accordo tecnologico con i colossi asiatici serve esattamente a questo: rendere sostenibile la produzione di batterie su suolo americano, tenendosi in casa la proprietà degli impianti e le competenze industriali.

Questo cortocircuito evidenzia una contraddizione strutturale che il mondo dell'auto vive ormai quotidianamente. Per anni i costruttori occidentali sono stati spinti verso una transizione ecologica ed elettrica a ritmi serrati. Per rispettare quei ritmi, l'integrazione con il know-how e la filiera della tecnologia cinese – piaccia o no leader indiscussa sulle batterie – è diventata un passaggio obbligato, non un capriccio. Chiedere oggi a un costruttore di cancellare dall'oggi al domani accordi di licenza e joint-venture significa chiedere a un pilota di vincere un gran premio tagliando un braccio alle sue maestranze.

Il vero nodo della questione travalica le frontiere statunitensi e riguarda da vicino anche l'Europa e la nostra industria. La pretesa che la sovranità industriale possa essere costruita semplicemente imponendo divieti o dazi, senza prima aver creato una filiera nativa competitiva, rischia di paralizzare il settore. Se la politica decide di guidare le scelte strategiche dei gruppi automobilistici, deve anche farsi carico delle conseguenze economiche, dei costi industriali e dei tempi necessari per riconvertire la macchina produttiva.

La sfida del prossimo decennio non si vince con gli ultimatum, ma con una pianificazione pragmatica. Se il prezzo per l'indipendenza tecnologica deve essere il blocco dei piani industriali e la perdita di competitività, a pagare il conto finale non saranno né i politici né i manager, ma i lavoratori degli stabilimenti e gli automobilisti che acquistano le vetture.