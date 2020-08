Guida Smart senza volante. Chiave da idraulico e telefonino. Come Nuvolari (ma peggio)! [VIDEO]

Prima l’autostrada, poi la periferia di una cittadina in Campania e, alla fine, il piazzale di una officina. Filmando il folle viaggio in Smart con lo smartphone tenuto rigorosamente in mano e stringendo con l’altra la chiave inglese. Non il volante, ma una chiave a pappagallo per essere più precisi. Emulando, ma in peggio (molto peggio) il famoso gesto di Tazio Nuvolari, che dopo la rottura del volante proseguì una Mille Miglia con una chiave inglese nel perno rimasto senza corona. Inutile stare a sottolineare i rischi corsi e fatti correre agli altri utenti della strada e inutile pure stare a scomodare un paragone che potrebbe esaltare l’ego del regista/protagonista del video. C’è poco da essere fieri, a prescindere da quale possa essere il motivo per cui la Smart era senza volante. Anche perché il video è finito in rete e da qualche giorno impazza sui social: non è escluso, quindi, che possa essere balzato all’occhio anche di chi generalmente è chiamato a perseguire questo tipo di comportamenti.