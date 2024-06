John Elkann pensa alla salute: l'investimento che non ha nulla a che fare con l'auto

Si è conclusa ufficialmente la procedura di vendita dell'Ospedale Sacra Famiglia di Erba a Lifenet Healthcare, un gruppo sanitario con un fatturato di 100 milioni, nato a Milano nel 2018 e di cui Exor, la holding della famiglia Agnelli presieduta da John Elkann, ha acquisito il 45% per 67 milioni nel 2002. Lifenet Healthcare gestisce attualmente più di dieci strutture in Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Lazio. Da oggi, l'ospedale comasco prenderà il nome di Ospedale di Erba.

Dopo un processo iniziato lo scorso dicembre, Lifenet ha acquisito il 100% delle quote dell’ospedale, presente a Erba dal 1921. Oggi l'ospedale impiega oltre 400 persone e dispone di 258 posti letto. "Siamo entusiasti di iniziare a lavorare per il rilancio di questo straordinario ospedale, che merita di riconquistare una posizione centrale nel territorio e in Lombardia – ha affermato Nicola Bedin, amministratore delegato e fondatore di Lifenet Healthcare – Con il personale dell’Ospedale di Erba vogliamo fare la differenza, impegnandoci in una nuova fase di crescita e investimenti per offrire i migliori servizi possibili agli utenti".

Numerosi imprenditori italiani hanno colto l'opportunità e, con i loro grandi gruppi industriali, hanno avviato acquisizioni e costruzioni di strutture moderne, tra ospedali e case di riposo per anziani. La motivazione è chiara: la sanità pubblica in Italia versa in condizioni critiche. Negli ultimi dieci anni, la situazione è notevolmente peggiorata; infatti, dal 1999 al 2020, il tasso di crescita delle spese sanitarie è aumentato solo del 2,1%. Questo contesto ha inevitabilmente attirato l'interesse degli imprenditori, che non hanno tardato ad agire.