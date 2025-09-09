KZR 2025 Cremona: Ghidini è già campione, tripletta Cerbone, show Cargnel

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it
Emozioni, colpi di scena e verdetti importanti al Cremona Karting Circuit, dove è andato in scena il sesto round stagionale del KZR Championship 2025. Un appuntamento diventato ormai tappa fissa del calendario, che anche quest’anno ha fatto da cornice a momenti storici per la stagione.
Il protagonista assoluto è stato Giuliano Ghidini, che nella categoria Rotax Gentleman si è laureato Campione Nazionale 2025con un turno di anticipo, conquistando il suo terzo titolo consecutivo proprio sul circuito dove già in passato aveva festeggiato.
Festa anche per il team Ralf Racing, che centra il suo primo successo a squadre grazie a uno straripante Andrea Cerbone. Il giovane talento domina nella Rotax Junior con una storica tripletta di manche, diventando il primo pilota della stagione a riuscirci.
Applausi, infine, per Pietro Cargnel: il pilota trentino, classe 2006, firma la vittoria di tappa per la Rotax 18+ proprio nel giorno del suo 19° compleanno, al termine di un weekend ricco di sorpassi e capovolgimenti di classifica.
Il weekend è stato inoltre impreziosito dalla presenza dei piloti delle classi OK-N e OK-N Junior, impegnati nei test ufficiali in vista della tappa del Mondiale FIA Karting, in programma a fine settembre proprio a Cremona.
Sfida accesissima nella categoria Junior, con Andrea Cerbone (Ralf Racing) che detta legge già dalle qualifiche con un crono record (54.6), confermandosi poi imprendibile in tutte e tre le manche. Conquista punti preziosi anche Flavio Iozzi, sempre più vicino in classifica, a discapito del leader di campionato Alfredo Celentano, stavolta sottotono. Molto bene poi la wild card Simon Hollander, pilota italo-americano proveniente dal racing professionistico, protagonista di duelli entusiasmanti.
Weekend ricco di emozioni anche per la categoria Rotax 18+, divisa tra classi Sport, GP e Gentleman. Spicca la prestazione di Pietro Cargnel, autore della seconda pole position assoluta consecutiva dopo quella di Arce. Il pilota trentino si esalta con la vittoria di due manche decisive, con cui si regala il gradino più alto del podio proprio il giorno del suo compleanno.
Nel frattempo, Giuliano Ghidini firma una manche perfetta in Gara3, sufficiente per laurearsi Campione Nazionale Gentleman 2025 con una gara d’anticipo, confermando il proprio dominio nella categoria.
L’attesa ora si sposta su Latina, sede dell’ultimissima tappa di campionato, in programma domenica 12 ottobre. In palio ci sono ancora diversi titoli nazionali, con classifiche ancora aperte in Junior, Sport e GP.
Simone Salsano