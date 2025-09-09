KZR 2025 Cremona: Ghidini è già campione, tripletta Cerbone, show Cargnel

Emozioni, colpi di scena e verdetti importanti al Cremona Karting Circuit, dove è andato in scena il sesto round stagionale del KZR Championship 2025. Un appuntamento diventato ormai tappa fissa del calendario, che anche quest’anno ha fatto da cornice a momenti storici per la stagione.

Il protagonista assoluto è stato Giuliano Ghidini, che nella categoria Rotax Gentleman si è laureato Campione Nazionale 2025con un turno di anticipo, conquistando il suo terzo titolo consecutivo proprio sul circuito dove già in passato aveva festeggiato.

Festa anche per il team Ralf Racing, che centra il suo primo successo a squadre grazie a uno straripante Andrea Cerbone. Il giovane talento domina nella Rotax Junior con una storica tripletta di manche, diventando il primo pilota della stagione a riuscirci.

Applausi, infine, per Pietro Cargnel: il pilota trentino, classe 2006, firma la vittoria di tappa per la Rotax 18+ proprio nel giorno del suo 19° compleanno, al termine di un weekend ricco di sorpassi e capovolgimenti di classifica.

Il weekend è stato inoltre impreziosito dalla presenza dei piloti delle classi OK-N e OK-N Junior, impegnati nei test ufficiali in vista della tappa del Mondiale FIA Karting, in programma a fine settembre proprio a Cremona.