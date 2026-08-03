La grande illusione del pieno: il Governo finge di tagliare le accise, ma il diesel sfonda i 2 euro. Chi ci guadagna davvero?

Il Governo annuncia in pompa magna lo sconto estivo, ma i dati ufficiali smascherano il bluff: il gasolio supera i 2 euro al litro in quasi tutta Italia. Tra scadenze a orologeria (l'agevolazione sparisce a Ferragosto), il sorpasso sulla benzina e il paradosso della "tassa sulla tassa", ecco perché a fare cassa con il caro-carburanti è solo il Fisco.

Se in questi giorni vi siete fermati a fare il pieno per le vacanze, vi sarete accorti di una cosa: i conti non tornano. Pochi giorni fa, con squilli di tromba e comunicati stampa, il Governo ha annunciato il "taglio delle accise" di 17 centesimi. Un salvagente per gli italiani in viaggio, ci avevano detto. Oggi, 3 agosto, guardando i dati ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quel salvagente si rivela per quello che è: un blocco di cemento.

Nonostante lo "sconto" di Stato, il prezzo medio del gasolio in modalità self-service ha ampiamente sfondato la soglia psicologica dei 2 euro al litro in quasi tutta Italia. In Calabria siamo a 2,12€, in Sicilia a 2,125€, nella Provincia di Bolzano a 2,138€. E se avete la sfortuna di dover fare rifornimento in autostrada, preparatevi a un salasso: la media nazionale del diesel sulla rete autostradale è di 2,174 euro al litro.

Ma com'è possibile che con un taglio di 17 centesimi i prezzi siano così alti? Semplice: vi hanno raccontato solo mezza verità. Anzi, tre mezze verità.