Maltempo, crolla la strada oltre il tunnel di Tenda. A Limone viabilità devastata

Il maltempo ha causato gravi danni alla viabilità, in particolare a Limone, in Piemonte, dove la strada oltre al tunnel di Tenda praticamente è scomparsa. Un disastro che si ripercuoterà sull’economia locale del turismo, sia della Regione che del comune di Limone (il paese più colpito), visto che sarà difficile raggiungere le località sciistiche attraverso il valico, uno dei tradizionali sbocchi dalla Liguria, ma anche dal versante francese come Nizza e Montecarlo.

La burrasca ha colpito le province di Cuneo e Imperia, ma soprattutto Cuneo è rimasta isolata rispetto alla Costa Azzurra e la Liguria a causa del collasso della massicciata e dell’asfalto stradale. Anche per questo motivo rimane chiusa la ferrovia Cuneo-Ventimiglia nella tratta Limone Breil e, presumibilmente, lo rimarrà ancora per qualche giorno. Un maltempo che ha abbattuto sulla zona le precipitazioni che solitamente arrivavano in sei mesi, tanto da causare ingenti danni alla Valle Roya e da non consentire ancora i sopralluoghi da parte dei tecnici.