Nuova Renault Austral: il restyling parla la lingua di Cupra

Anche la firma luminosa cambia: abbandona le luci a forma di “ C ” che per anni hanno caratterizzato i modelli Renault e introduce un nuovo disegno a LED più verticale e tecnico, che hanno una forma di semi-losanga. Il risultato è un look più maturo, più “ europeo ” e decisamente più ricercato. E sì, l'effetto Cupra si fa sentire: Luca De Meo, ex numero uno di Seat e mente dietro il rilancio del brand spagnolo, sta lasciando un’impronta ben riconoscibile anche in Renault.

Il C-Suv della Losanga, lanciato nel 2022, entra ora nella seconda metà del suo ciclo di vita con una rinnovata voglia di distinguersi e con una lunghezza che cresce di 2 cm (ora di 4,53 metri). E lo fa con piccole ma significative modifiche che parlano il linguaggio della modernità, della precisione e – perché no – anche un po’ dell’orgoglio europeo. La novità più evidente? Il frontale. La Austral 2025 adotta il nuovo logo Renault, il “Nouvel’R”, inserito in una calandra completamente ridisegnata che integra i piccoli loghi della Losanga. Via le forme a diamante, largo a linee più orizzontali e geometriche , che si ispirano al design avveniristico della Rafale, la nuova ammiraglia del brand.

La Renault Austral si aggiorna e, anche se a prima vista potrebbe sembrare solo un leggero restyling, in realtà rappresenta molto di più: è il simbolo di una trasformazione profonda all’interno della strategia Renault . Non è solo questione di dettagli estetici, ma di un’identità che si fa sempre più matura, raffinata e vicina al mondo premium .

Renault cambia pelle: effetto De Meo

Non è un caso che oggi Renault appaia così diversa da com’era solo pochi anni fa. Il merito – o la responsabilità, a seconda dei punti di vista – è in gran parte di Luca De Meo, CEO del gruppo Renault dal 2020. Dopo aver rilanciato Seat e creato dal nulla il marchio Cupra, De Meo ha portato a Boulogne-Billancourt una visione chiara: trasformare Renault in un brand più solido, più emozionale e con un’identità europea forte, capace di competere ad armi pari con i marchi generalisti più affermati e anche con alcuni premium accessibili.

Renault sta cercando di scrollarsi di dosso l’etichetta di marchio "popolare e funzionale" per abbracciare una nuova immagine fatta di design audace, tecnologia avanzata e storytelling forte. L'approccio è simile a quello che ha trasformato Cupra da una semplice versione sportiva di Seat a un marchio autonomo, riconoscibile e desiderabile.

Questo cambiamento si percepisce in tutto: nel nuovo logo “Nouvel’R”, nelle grafiche più sofisticate, nelle scelte cromatiche (più mature, meno giovanilistiche), nei materiali degli interni e perfino nel modo in cui le vetture vengono presentate. Anche il linguaggio di comunicazione è cambiato: oggi Renault parla a chi cerca stile, personalità, e vuole distinguersi. E lo fa con modelli che puntano sull’effetto wow, come Rafale, Scenic E-Tech e R5, ciascuno con una forte identità visiva e una narrazione ben definita.

Con De Meo al timone, Renault non si limita più a inseguire la concorrenza: vuole creare tendenza, proporre visioni, ridefinire cosa può essere una marca generalista nell’era della transizione elettrica e digitale. L’Austral restyling è solo uno dei tanti tasselli di questo piano: più affilata, più matura, più “fighetta” se vogliamo – ma con coerenza e direzione. Non c’è improvvisazione: dietro ogni scelta si percepisce una strategia che mira a rendere Renault più desiderabile senza snaturarne l’anima.

Tuttavia, nonostante il design più ricercato e una brand awareness più conosciuta dal pubblico, ci sono anche degli aspetti negativi. Il primo tra tutti è l'aumento dei prezzi delle varie vetture e, se una volta le auto di Renault erano un po' alla portata di tutti, il compito di questa fascia di acquirenti è ormai passata al marchio Dacia, che propone delle vetture che puntano tutto sull'essenzialità, ma soprattutto con una proposta tra motorizzazioni e prezzi particolarmente interessante.

Non è una novità che Luca De Meo abbia portato il marchio Renault fino a questo punto, ma rispetto al lavoro svolto all'interno di Seat/Cupra - dove l'obiettivo era quello di dare una figura ben precisa di Cupra, portandola quindi ad un aspetto più sportivo e con un target di clienti ben preciso - , il marchio Renault potrebbe allo stesso tempo finire in un girone che non sia affar suo.

Il perchè? Cupra, da parte sua, è stata creata da un foglio bianco, con tutto il know-how proveniente da Seat-Sport, ma per quanto riguarda Renault, il foglio è già scritto da una storia ben conosciuta e del tutto diversa dal marchio spagnolo. Infatti, se Dacia rimane nelle sue consolidate radici di marchio robusto, essenziale ed economico, Renault è ad un passo per arrivare oltre il confine con Alpine (tra l'altro, per farvi capire quanto sia sottile la linea di confine, già da qualche anno troviamo su tutte le vetture l'allestimento Alpine).

In tutto ciò, giusto per essere ancor più chiaro, non dico che potremmo aspettarci una Renault A110, ma parlo solo ed esclusivamente di come si sta posizionando il marchio all'interno del Gruppo. Sia come viene percepita dal cliente - consapevole, forse, di trovare delle vetture più costose rispetto ad una volta e, quindi, cercare altrove (magari andando da Dacia, ed è forse anche questo uno degli obiettivi) - sia per quanto riguarda il design più raffinato.

Luca De Meo sta, quindi, spingendo Renault verso una nuova direzione, dove il design ha un ruolo centrale, dove il brand non vuole più essere semplicemente “popolare”, ma aspirazionale. Lo abbiamo visto con Rafale e Scenic E-Tech, lo vedremo anche con la nuova R5 elettrica: il passato Renault viene reinterpretato in chiave moderna e premium.