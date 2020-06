Nuove scadenze 2020 prorogate per Auto e Moto in Fase3: bollo, revisione e patente [aggiornamento]

Eccoci a quella che qualcuno definisce Fase3, dove dal 3 giugno in Italia ci si muove più liberamente, anche tra regioni. Molti i limiti ancora valevoli e le cautele, ma soprattutto ci sono le molte deroghe e proroghe per i pagamenti: del bollo auto e moto, delle assicurazioni. I termini per rinnovo ed esami patente, oltre che le revisioni obbligatorie nel 2020 e altre pratiche, sono anche essi rimasti “spostati” in avanti.

Vediamo allora quando si deve pagare o rinnovare secondo le scadenze date dai decreti del Governo Conte.

Bollo auto (regioni)

Il bollo auto 2020 per gli italiani non si paga come prima, anzi, qualcuno proprio non lo pagherà nemmeno, ma quello è altro discorso. Differenze tra regione e regione, ma per tutti in sostanza ci sono proroge sulla scadenza del bollo auto e moto 2020.

A seguire l’elenco delle scadenze pagamento bollo auto e moto, regione per regione in ordine alfabetico. Abruzzo: bollo auto o moto in scadenza tra 8 marzo e il 31 maggio, si paga entro 31 luglio. Campania: bollo auto o moto in scadenza tra 24 marzo e il 31 maggio, si paga entro 30 giugno. Emilia Romagna: bollo auto o moto in scadenza tra 1° marzo e 30 aprile, pagamento prorogato fino a 30 giugno. Lazio: scadenza bollo tra 1° marzo e 31 maggio, proroga fino al 30 giugno. Lombardia: bollo auto o moto da pagare tra 1° marzo e 31 maggio, ora si può farlo entro il 30 giugno. Marche: scadenza bollo auto e moto da 8 marzo a 31 maggio, la data pagamento è fino a 31 luglio. Piemonte: bollo da pagare tra 1° marzo e 31 maggio, si ha tempo fino a 30 giugno. Toscana: scadenze bollo tra 1° marzo e 31 maggio, proroga fino al 30 giugno. Sicilia: scadenza bollo tra l’8 marzo e il 31 ottobre, proroga di validità fino a 30 novembre. Veneto: bollo in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio, valido fino al 30 giugno.

Assicurazione 2020

Circolare con assicurazione auto o moto scaduta? Si può senza incorrere in sanzioni secondo la nova estensione di validità. Occhio però alle date, qui si parla di piccola estensione e il rinnovo della assicurazione auto e moto, per circolare, va fatto anche nel 2020. Il periodo di validità delle assicurazioni auto e moto è oltre alla formale di scadenza, ma di soli 30 giorni (prima erano 15). L’estensione si applica solo alle polizze in scadenza fino al 31 luglio 2020.

Rinnovo Patente

Nessuna fretta per rincorrere un rinnovo patente 2020 oltre il termine di scadenza scritta, se è coincidente ai mesi dell’emergenza. Valgono ancora le proroghe: tutte le patenti di guida (auto e moto) scadute dallo scorso 31 gennaio o in scadenza fino a data del 31 agosto 2020, sono state prorogate d’ufficio fino al 31 agosto stesso. Come da circolare ministeriale quindi, se la patente auto o moto è scaduta nel periodo di emergenza, è comunque possibile guidare, rinnovandola però al massimo entro il 31 agosto 2020.

Revisione auto 2020

Circolare con la revisione auto scaduta senza prendere multa o avere sequestro veicolo? Nel 2020 può capitare, per chi non ha potuto fare la revisione nei tempi classici in coincidenza dell’emergenza. La proroga di validità della revisione auto e moto è infatti valevole, per i veicoli con revisione in scadenza nel 2020, entro il 31 luglio. In pratica anche passando la data scadenza revisione, è consentita la circolazione fino al 31 ottobre 2020, data entro cui però occorre eseguirla.

Cambio Gomme

Quest’anno il cambio gomme si fa con comodo. Il termine classico del 15 aprile per togliere gli pneumatici invernali è stato spostato addirittura al 15 giugno 2020. Da fare sempre in coerenza all’indice di velocità.