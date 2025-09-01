Stellantis, Opel ingrana la retro: nel 2028 si abbandona l'elettrificazione, ecco perché il marchio tedesco cambia strategia

Questo dietrofront segue quello di giganti come Volkswagen , Ford e General Motors , tutti costretti a rivedere le proprie strategie di elettrificazione e spostare le scadenze dal 2030 al 2035 .

Nel 2021 , l' ex CEO di Opel Michael Lohscheller aveva fatto una promessa audace: "Saremo il primo marchio tedesco 100% elettrico nel 2028 ". Una dichiarazione che aveva fatto il giro del mondo automotive, posizionando Opel come pioniere dell'elettrificazione. Tuttavia, il successore Florian Huettl ha dovuto ammettere l'errore: "Adattiamo i nostri piani alle nuove condizioni di mercato ". Tradotto: l'obiettivo era irrealistico .

La mossa di Opel non è un caso isolato ma il simbolo di una crisi più profonda dell'auto elettrica in Europa. Fino al 2023 , i costruttori automobilistici gareggiavano a chi annunciava la transizione elettrica più veloce: Volvo prometteva il 100% elettrico entro il 2030 , BMW puntava al 2035 , Mercedes accelerava sull'elettrificazione premium. Oggi la realtà è ben diversa: le vendite di auto elettriche ristagnano , gli incentivi statali si riducono e i consumatori esitano.

La verità sui mercati europei dell'auto elettrica che Opel non dice

Perché Opel ha davvero abbandonato l'elettrico al 100%? La risposta ufficiale parla di "flessibilità" e "adattamento al mercato", ma la verità è più cruda. L'Europa dell'auto elettrica è spaccata in due: al Nord crescono le vendite, al Sud crollano. In Germania, Francia e Regno Unito gli incentivi statali funzionano ancora (anche se in calo), ma in Spagna e soprattutto in Italia l'auto elettrica rimane un prodotto di nicchia.

I numeri parlano chiaro: mentre in Norvegia l'elettrico raggiunge il 90% delle vendite, in Italia si ferma al 4%.

Per Opel, vendere solo auto elettriche significherebbe tagliare fuori mercati interi. La soluzione? Una strategia "multi-energia" che suona bene ma nasconde la sconfitta dell'elettrificazione forzata. Tutti i modelli Opel, dall’Astra alla futura Corsa 2027, manterranno motori benzina, diesel, ibridi e elettrici.

Lo stabilimento di Rüsselsheim è diventato il simbolo di questa flessibilità: sulla stessa linea di produzione escono Astra elettriche, ibride e benzina. Una soluzione intelligente che però tradisce l'ambizione originaria. Come ammette il CEO Huettl: "Dobbiamo reagire rapidamente alle fluttuazioni dell’elettrico":il mercato dell'auto elettrica è troppo instabile per puntarci tutto.