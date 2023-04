Raccordo con A27 inaugurato oggi: da Vicenza a Pordenone in 1 ora e 20 [VIDEO]

Oggi a Spresiano (TV) si aggiunge un nuovo fondamentale pezzo della Pedemontana Veneta: è stato aperto il raccordo tra la nuova superstrada e la Autostrada A27 Venezia Belluno. «È un’opera fondamentale - afferma Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto - perchè questa è la sesta apertura unica nel suo genere e perchè è l’innesto sull’A27: quindi il rango di questa autostrada passa da traffico locale a traffico di attraversamento con tutti i vantaggi che ne avremo. Entro la fine dell'estate saranno conclusi tutti i 94,5 chilometri dell'infrastruttura che rappresenta un collegamento dalla A27 Treviso Nord a Montecchio in grado di dimezzare i tempi di percorrenza».

«I cittadini che ancora non la usano - aggiunge Zaia - capiranno che il tratto Pordenone-Bassano sarà raggiunto in un’ora e cinque minuti, il Portogruraro-Vicenza in un’ora e venti. Metà rispetto alla soluzione attuale». «Entro l’estate - conclude il Presidente del Veneto - si apre fino a Montecchio poi avremo il tema del casello che è in corso di realizzazione, non compete a noi perché ci è stato vietato di farlo, ma presumo che entro la fine dell’anno tutta la partita sarà conclusa». L'opera è costata nel complesso 2.2 miliardi di euro che sono esattamente l’investimento per avere 94,5 km di infrastruttura più 68 chilometri di nuove strade a corredo della nuova superstrada.