Autostrada A9 per la Svizzera: i lavori ripartono, caos frontalieri

Il tratto autostradale della A9 Milano - Como - Chiasso tra Como Monte Olimpino e Chiasso sarà interessato da lavori in corso a partire dai prossimi giorni e fino all'inizio di giugno. È quanto annunciato da Autostrade per l'Italia che aveva sospeso i cantieri per la pausa invernale nella tratta da Como centro al valico di Chiasso. È quanto riportato da Tio.ch che indica anche un calendario preciso per gli interventi: nel periodo invernale gli interventi vengono svolti di notte per minimizzare l'impatto sul traffico dei frontalieri, ma tra metà febbraio e metà maggio riprenderanno i cantieri diurni, con molti disagi per la circolazione su 1 sola corsia, anche se durante il giorno verranno effettuati scambi di carreggiata per favorire l'entrata verso la Svizzera al mattino e l'uscita alla sera. Gli interventi riguardano la sicurezza dei ponti e viadotti e delle gallerie.