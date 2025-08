Scontro in galleria: muoiono due giovani calciatori diciottenni del Maniago Vajont

Due giovani calciatori del Maniago Vajont hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella galleria Val Colvera, in provincia di Pordenone

Due vite spezzate troppo presto, una comunità sotto shock e un campionato che parte nel silenzio del lutto. È questo il tragico bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda serata di martedì 5 agosto 2025 all’interno della galleria Val Colvera, tra i comuni di Frisanco e Maniago, in provincia di Pordenone. A perdere la vita sono stati Fabio Rosa e Danilo Boz, entrambi diciannovenni, giovani calciatori del Maniago Vajont, squadra iscritta al campionato di Promozione del Friuli-Venezia Giulia.

I due viaggiavano a bordo di una Renault Twingo insieme a un terzo compagno di squadra, Andrea Zoccoletto, che era alla guida. I tre stavano facendo ritorno verso casa dopo aver partecipato a un allenamento serale a Poffabro, in preparazione alla nuova stagione sportiva.

Poco prima della mezzanotte, all’interno della galleria, la loro vettura si è scontrata frontalmente con un’altra auto, al volante della quale si trovava una donna di 72 anni, rimasta ferita e ricoverata all’ospedale di Pordenone. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio delle autorità, che hanno effettuato i rilievi nella notte.

Per Fabio Rosa e Danilo Boz non c’è stato nulla da fare. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma i due giovani sono morti sul colpo. Il conducente dell’auto, Andrea Zoccoletto, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, dove si trova ricoverato in condizioni gravi ma stabili.

L’intera comunità sportiva e cittadina si stringe attorno alle famiglie, ai compagni di squadra e ai tecnici del Maniago Vajont, sconvolti da una tragedia che getta un’ombra di dolore sulla ripresa delle attività agonistiche. Il club ha sospeso ogni attività in segno di lutto.

Un dramma che riporta al centro dell’attenzione anche la sicurezza stradale in tratti critici come le gallerie montane, dove anche un errore minimo può avere conseguenze devastanti. Le indagini proseguono per chiarire con esattezza la dinamica dello scontro, mentre il Friuli piange due dei suoi ragazzi, sognatori con gli scarpini ai piedi, la cui corsa si è fermata troppo presto.